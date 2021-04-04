معاون مدير الاستخبارات العراقية يتعرض للاغتيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني عراقي أمس بتعرض معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية العميد الركن زيد حوشي المكصوصي لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرق بغداد. ونقل موقع (السومرية نيوز) الإخباري العراقي عن المصدر قوله «إن معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد حوشي المكصوصي تعرض لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرق بغداد». وأضاف «إن المحاولة تمت من خلال ثلاث عجلات نوع سلفادور هاجم ركابها عجلة العميد الركن أثناء عودته من محافظة واسط». وتابع المصدر «إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال ثلاثة أشخاص من المهاجمين».

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