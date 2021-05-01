اخبار لبنان

لبنان | أدى انفجار لغم ارضي في خراج بلدة الكنيسة الحدودية مع سوريا في منطقة وادي خالد الى اصابة ع.خ.أ في انحاء عدة من جسمه ورجليه. وعمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقله الى مستشفى سيدة السلام في القبيات للمعالجة. The post اصابة مواطن بلغم أرضي في وادي خالد first appeared on صوت بيروت إنترناشونال....
لبنان | رفع مستوى الحراسة تحسباً لأي خلل أمني في حريصا
لبنان | وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي برقية إلى المحافظات، جاء فيه تشديد وتفعيل الحراسة بالطاقة القصوى وبجميع الامكانيات المتوافرة والمتاحة خاصة في ساعات الليل المتأخرة، في بازيليك السيدة العذراء في حريصا، إضافة إلى التتسيق مع الاجهزة الامنية وفروع ومكاتب مخابرات الجيش في المناطق للإفادة عن اي تحرّك مشبوه. ووجهّت هذه البرقية […] The post رفع مستوى...
لبنان | جنبلاط تلقى الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”
لبنان | تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا في مركز التلقيح في مستشفى عين وزين. *معالي الأستاذ وليد جنبلاط يتلقّى الجرعة الثانية من اللقاح في مركز التلقيح في عين وزين مديكال فيليدج* https://t.co/OPuIr9ultD pic.twitter.com/Sdu5TSyptV — Ain Wazein Medical Village (@awmedvillage) April 30, 2021 The post جنبلاط تلقى الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” first appeared...
لبنان | بيروت تجنّبت انفجاراً كيميائياً ثانياً عن طريق الصدفة
لبنان | تتهيّأ سفينة تابعة لجمعية مكلّفة إزالة المواد الخطرة من مرفأ بيروت، لنقل 59 مستوعباً مليئًا بالمواد الخطرة من العاصمة اللبنانية إلى ألمانيا للتخلص منها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “كومبي ليفت” هايكو فيلدرهوف إن المستوعبات سيتم إتلافها في ألمانيا. وأضاف إن “السفينة متواجدة هنا وسنغادر في نهاية الأسبوع” إلى ألمانيا. وقال رئيس مجلس الأعمال اللبناني الألماني […] The post بيروت تجنّبت...
لبنان | اعتراض مصرفي على قرار القاضية سلامة
لبنان | علمت “المركزية “ان رؤساء مجالس ادارة المصارف ومستشاريهم القانونيين عقدوا اليوم اجتماعا للرد على قرار قاضية التحقيق الاول في البقاع اماني سلامه الذي قضى بوضع اشارة منع تصرف على عقارات جميع المصارف وعقارات رؤساء مجالس الادارة. وتبين للمستشارين القانونيين وجود ثغرات قانونية سيتم الاعتراض عليها في الاستئناف امام الهيئة الاتهامية. The post اعتراض مصرفي على قرار القاضية سلامة first appeared...