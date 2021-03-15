تراند اليوم : ارطغرل 96 موقع النور .. موقع النور أرطغرل الحلقة 96 الموسم الرابع

في جديد مسلسل أرطغرل ذكر موقع ألماني أن أن المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" يحظى بشعبية كبيرة خارج تركيا، حيث قامت 60 دولة حتى الآن بشراء حقوق بث المسلسل.

والجدير بالذكر أن هذا المسلسل يجسد حياة الأمير الغازي "أرطغرل"، الذي كان يعيش في القرن الثالث عشر في منطقة الأناضول الأوغوزية. ويعتبر أرطغرل والد السلطان عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية. وفي السياق ذاته، كان أرطغرل زعيم قبيلة قايى التركية، وقد جاء إلى منطقة الأناضول بصحبة 400 فارس من مدينة تركمنستان بهدف مساعدة السلاجقة في حربهم ضد البيزنطيين. وفي النهاية، تتضافر مجموعة من الأحداث لتمهد إلى قيام الدولة العثمانية.

وشهدت الحلقة 96 من مسلسل ارطغرل أحداثاً دراميتكية وثقت حقبة تاريخية من حياة جد مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل،ومن المقرر أن تشهد الحلقة97 من مسلسل ارطغرل دخول أرطغرل قلعة كاراجسيار بعد حصارها وإعداد خطط السيطرة عليها برفقة مقاتليه.

ويقول أرطغرل لرجاله"لن أسمح للكلاب أن توسخ الاراضي التي أحكمها،دولتنا ستبقى للأبد".

حليمة تقول لأرطغرل "جميع المحاربين جاهزين بشكل تام وينتظرون أمر سحب سيوفهم".

أرطغرل يقول"نحن لا نحارب من أجل الثروة أو الشهرة لكن نحارب لتتجلى عدالة الله".