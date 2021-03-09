تراند اليوم : السمك بالكاري

- نغسل شرائح السمك ونجففها بمناشفٍ من الورقِ
- نقطع السمك ثم نرشه بقليلٍ من الملح ونغطيه ونضعه في مكانٍ باردٍ
- نحمي الزيت أو السمن في قدرٍ
- نضيف البصل المفروم إلى القدر ونقلبه على نارٍ هادئةٍ حتى يصبح شفافاً دون أن يحمر
- نضيف إلى البصل الزنجبيل والثوم والفلفل الحار والكركم وعود القرفة والبهارات، ونحرك المكونات جيداً
- نقطع الطماطم إلى مكعباتٍ صغيرةٍ
- نضيف الطماطم إلى القدر ثم قشر الليمون والماء والملح، نحرك المزيج جيداً
- نغطي القدر ونتركه على نارٍ هادئةٍ مدة 15 دقيقةٍ
- نضيف قطع السمك إلى صلصة الطماطم
- نغطي القدر مرةً أخرى ونتركه على نارٍ هادئةٍ مدة 20 ـ 25 دقيقةٍ حتى ينضج السمك جيداً
- نخرج قطع السمك من القدر
- نصف قطع السمك في طبق التقديم
- نصب الصلصة فوق السمك
نقدمها ساخنةً