تراند اليوم : السمك بالكاري

- نغسل شرائح السمك ونجففها بمناشفٍ من الورقِ

- نقطع السمك ثم نرشه بقليلٍ من الملح ونغطيه ونضعه في مكانٍ باردٍ

- نحمي الزيت أو السمن في قدرٍ

- نضيف البصل المفروم إلى القدر ونقلبه على نارٍ هادئةٍ حتى يصبح شفافاً دون أن يحمر

- نضيف إلى البصل الزنجبيل والثوم والفلفل الحار والكركم وعود القرفة والبهارات، ونحرك المكونات جيداً

- نقطع الطماطم إلى مكعباتٍ صغيرةٍ

- نضيف الطماطم إلى القدر ثم قشر الليمون والماء والملح، نحرك المزيج جيداً

- نغطي القدر ونتركه على نارٍ هادئةٍ مدة 15 دقيقةٍ

- نضيف قطع السمك إلى صلصة الطماطم

- نغطي القدر مرةً أخرى ونتركه على نارٍ هادئةٍ مدة 20 ـ 25 دقيقةٍ حتى ينضج السمك جيداً

- نخرج قطع السمك من القدر

- نصف قطع السمك في طبق التقديم

- نصب الصلصة فوق السمك

نقدمها ساخنةً

