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تراند اليوم : السمك بالكاري

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- نغسل شرائح السمك ونجففها بمناشفٍ من الورقِ

- نقطع السمك ثم نرشه بقليلٍ من الملح ونغطيه ونضعه في مكانٍ باردٍ

- نحمي الزيت أو السمن في قدرٍ

- نضيف البصل المفروم إلى القدر ونقلبه على نارٍ هادئةٍ حتى يصبح شفافاً دون أن يحمر

- نضيف إلى البصل الزنجبيل والثوم والفلفل الحار والكركم وعود القرفة والبهارات، ونحرك المكونات جيداً

- نقطع الطماطم إلى مكعباتٍ صغيرةٍ

- نضيف الطماطم إلى القدر ثم قشر الليمون والماء والملح، نحرك المزيج جيداً

- نغطي القدر ونتركه على نارٍ هادئةٍ مدة 15 دقيقةٍ

- نضيف قطع السمك إلى صلصة الطماطم

- نغطي القدر مرةً أخرى ونتركه على نارٍ هادئةٍ مدة 20 ـ 25 دقيقةٍ حتى ينضج السمك جيداً

- نخرج قطع السمك من القدر

 - نصف قطع السمك في طبق التقديم

- نصب الصلصة فوق السمك

نقدمها ساخنةً
 

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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