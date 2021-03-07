تراند اليوم : رجيم سريع لإنقاص 5 كيلوجرامات في أسبوع

صحة - الخليج 365

اليكم نظام رجيم سريع لإنقاص 5 كيلوجرامات من الوزن خلال أسبوع، وفق مجلة "سيدتي"، وهذا الرجيم يرتكز على البروتين الصحِّي الخالي من الدهون.

ومن إرشادات الـرجيم المذكور:

أهمية البروتين

من الضروري تناول 30 جرامًا من البروتين على الأقلِّ في وجبة الفطور، وذلك لتحفيز عمليَّة النمو العضلي، كما زيادة عملية تخليقالبروتين، ممَّا يعني أن الجسم يصلح أنسجته ويعيد بناء عضلاته.

الجدير بالذكر أن تناول 30 جرامًا من البروتين يؤدي إلى استمرار عملية تخليق البروتين إلى ثلاث ساعات، ما يضمن النموَّ العضلي طوال اليوم.

الاكتفاء بكم قليل من الدهون

كانت أنظمة الرجيم قليلة الدهون راجت أخيرًا، بيد أنَّ دراسات صادرة أخيرًا أفادت بأن الدهون تلعب دورًا هامًّا في التحكُّم في السعرات الحراريَّة والارتقاء بعملية التمثيل الغذائي، حيث يساعد "حمض الأوليك"، وهو من الدهون غير المشبعة المتوافرة في زيت الزيتون والمكسَّرات والأفوكادو، في الحدِّ من الجوع وتحسين أداء الجسم وظائفه الحيوية.

والجدير بالذكر أن "حمض الأوليك" يتحوَّل أثناء الهضم، إلى مركَّب يُحفِّز بشكل غير مباشر إشارات عصبية ترد إلى المخ للحدِّ من الجوع.

كما تُقلِّل أحماض الـ"أوميغا 3" الدهنية المتوافرة في الأطعمة الدهنية، كسمك السلمون والأفوكادو، من دهون الجسم الثلاثية (دهون الدم)، وتزيد بالمُقابل الكوليسترول الجيِّد في الدم.

الحد من استهلاك النشويات

أتثبت إحصائيات غذائية منذ سنة 1980، أنَّ كمَّ الطعام المتناول ازداد بمُعدَّل 500 سعرة حرارية إضافية في اليوم، وهذه الزيادة متأتية من الكربوهيدرات بنسبة 80%، أي من الخبز والمعكرونة والأرز والحلويات والمعجنات.

وفي هذا الإطار، يُعرِّف باحثون في كلية الطب بجامعة "هارفرد" صنف الكربوهيدرات الغذائي بـ"حزم من السكر مربوطة بروابط كيميائيَّة تختلف وفق نوع الطعام".

علمًا بأنَّ الروابط المذكورة تبدأ في التحلُّل لمجرَّد الوصول إلى اللعاب، ما يُحرِّر الجلوكوز على الفور، ليبلغ مجرى الدم بشكل مباشر وسريع، ويُشجِّع الجسم على تخزين الدهون

ولذا، يدعو "نظام الرجيم فائق السرعة" إلى تناول الحبوب الكاملة والمحتوية على الألياف (الأرز والمعكرونة المُعدَّة من القمح الكامل والشوفان والبقول كالفاصولياء واللوبياء والفول)، ما يُقلِّل من اندفاع السكر إلى مجرى الدم.

4 وجبات من الخضراوات يوميًّا

تُساعد المواظبة على تناول أربع وجبات من الخضراوات الغنيَّة بالألياف والقليلة بالنشويات (الخضراوات الورقية والخيار والفلفل الرومي والسبانخ والكوسى والزهرة والبروكولي)، يوميًّا، في خسارة الوزن، حسب دراسة أمريكية. علمًا أن الخضراوات تُشعر متناولها بالامتلاء.

من جهةٍ ثانيةٍ، ينصح خبراء التغذية أيضًا، بتناول الفواكه قليلة السعرات والزاخرة بالمغذيات، مثل: البطيخ والتوت والأناناس والبرتقال والكيوي والكمثرى والجوافة.