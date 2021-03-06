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تراند اليوم : سما المصري لريم البارودي "هخلي مقام الكلب أعلى منك"

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هاجمت الفنانة المصرية ​​ الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ على خلفية أزمة الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​.

وخلال مقابلة تلفزيونية لها قالت: " والله ياريم لو جبتى سيرتى تاني مرة وقلتي عليا إنه ميشرفكيش نبقى أصحاب ومتابعين بعض على مواقع التواصل الاجتماعي.. هخلى مقام الكلب أعلى منك"، بحسب "نورت". 

وأضافت: " وبعدين هي مش هاتشتمني واسكت لها، وبأمارة إيه أسكت..هى معلمة عليا.. رسالتى ليكي يا ريم يابارودي ابعدي عني أنا أحسن لك هاتقلي أدبك.. إنتي عارفة هقسمك نصين"، وفق موقع "نورت".

يشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما على خلفية إيقاف سعيد بعد إتهامها بخطف أطفال، حيث إنتقد المصري سعيد وأكدت تورطها في حين كانت البارودي إلى جانب سعيد ودافعت عنها.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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