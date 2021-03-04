تراند اليوم : الفنانة داليا البحيري تعتذر من اللاعب أبو تريكة وتوضح ..

القاهرة ـ الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية داليا البحيري اعتذارا للاعب الكرة محمد أبو تريكة وكل محبيه، بعد أن كانت قد هاجمته بعنف عقب إدراج اسمه على قوائم الإرهاب.

داليا كتبت على صفحتها الخاصة على موقع “فيسبوك”: “اعتذار وتوضيح.. في البداية أحب أن أقدم اعتذاري الشخصي للاعب محمد أبو تريكة وإلى جمهوره وعاشقيه من غالبية الشعب المصري عن أي فهم خاطئ أو إساءة تبدو أنها قد بدرت مني”.

وأضافت: “أما للتوضيح، فالتدوينة التي نشرت على حسابي الخاص –أكرر حسابي الخاص حيث إنني لا أمتلك صفحة عامة- على فيس بوك لا تخرج عن كونها مكايدة ودعابة لبعض أفراد عائلتي وأصدقائي من محبي اللاعب محمد أبو تريكة وليس من أجل التجريح أو الإساءة”.

وتابعت “لمن يعرفونني عن قرب وجمهوري العزيز الذي يعرفني حق المعرفة، فأنا لست معتادة على الإساءة إلى الأشخاص حتى وإن تم الإساءة بي، ومن المؤكد أني لست بالغباء حتى أسيئ عن قصد إلى شخص بحجم اللاعب محمد أبو تريكة”.

واختتمت حديثها بقولها “أخيرًا، أتمنى من الذين لم يتوانوا في الإساءة إلى كامرأة وفنانة وزوجة وأم أن يراجعوا أنفسهم وضمائرهم، لأني على يقين أن شخصا بأخلاق اللاعب محمد أبو تريكة لا يقبل مثل هذه الطريقة في الدفاع عنه”.

وكانت داليا قد هاجمت أبو تريكة، بقولها: «أبوتريكة إرهابي من قبل ما يساند الإخوان خلقته بتقول إرهابي.. تغور الكورة اصلا لو حتى بيجيب مليون جون، بكرهه كده من زمان لله في لله وشكله كله لؤم فلاحين، ونظراته مش مريحة خالص”.