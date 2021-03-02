تراند اليوم : اسماء المرشحين في الاسكان رمضان 1439

اعلنت وزار الاسكان عن طرح اسماء المستفيدين من الدفعة الثالثة من برنامج الاسكان 1439 حيث ادرجت عبر موقعها الرسمي كشف باسماء المستفيدين والذي وصل والتي طرحتها وزارة الاسكان من قبل للمواطنين الذين يعانون من عدم توفر اسكان جيد وضيق المناطق السكنية فارفقت الدفعة الاولى واليم تدرج كشف باسماء الدفعة الثانية التي بلغ بها عدد المستفيدين 8080 مستفيد من الاجمالي 306 آلاف سكن فقد ارفقت وزارة الاسكان المستفيدين من مشروع الاسكان على دفات لتتمكن من انهاء الاجراءات القانونية اللازمة من كل مستفيد كما اوضحت.

كشف اسماء المرشحين في الاسكان رمضان 1439

اعلنت وزارة الاسكان ان الدفعة الثالثة من المستفيدي من مشؤروع الاسكان لتوفير مناق سكنية للمواطنين الذين قدموا طلبات بدل سكن من خلال كشف بالاسماء يمكن الاستعلام عنه من خلال موقع وزارة الاسكان الرسمي بالمملكة يسعدنا ان ندرج لكم الرابط المباشر للدخول والاستعلام عن اسم المواطن ببطاقته الشخصية لرؤية اذا ما قد تم ارفاق اسمه مع الدفعة الحالية من خلال الرابط التالي اضغط هناااا

ارفقنا لكم متابعينا الاعزاء رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من الدفعة الثالثة من مشروع الاسكان الذ اطلقته وزارة الاسكان بالمملكة العربية السعودية والذي تعدى لحتى وقتنا الحالي عدد المستفيدين 21 الف مستفيد مع أطيب الامنيات نتمناها لكم.