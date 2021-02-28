تراند اليوم : اجازة راس السنة الهجرية 2018 - 1440 في مصر الامارات السعودية اليمن قطر الاردن لبنان سوريا وجميع الدول

يحتفل الكثير من المسلمين بيوم رأس السنة الهجرية الجديدة ، حيت تعتبر أحدى أهم المناسبات الدينية ، كما وتعلن الحكومات هذا اليوم عطلة رسمية فيه لجميع المدارس والجامعات والوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

فمن المقرر أن يكون آخر أيام شهر ذى الحجة 1439 وأخر أيام السنة الهجرية 1439 هو يوم الاثنين 10 سبتمبر 2018، وعليه سيكون أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1440 وبداية شهر المحرم 1440 هو يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 .

وبالرغم من تحديد موعد بدايه السنه الهجريه الجديد 1440 فلكياً فان فى انتظار استطلاع هلال شهر محرم والذى سوف يتحدد معها موعد بداية العام الهجري، وننتظر إعلان دار الإفتاء ومعهد البحوث الفلكية، نتيجة استطلاع رؤية هلال محرم.

حيث يعتبر يوم الاثنين 10 سبتمر او الثلاثاء 11 سبتمر 2018 اجازة رسميا في السعودية واليمن وقطر والاردن ولبنان وسوريا وفلسطين ، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال شهر محرم.

هذا ويتقدم "الخليج 365" بالتهنئة القلبية الحارة لجميع المسلمين في الوطن العربي والعالم الاسلامي بمناسبة حلول راس السنة الهجرية للعام الجديد 1440.