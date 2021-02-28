تراند اليوم : بالصور-من مجهول..رسالة حب غريبة "تشعل" الإنترنت!

من مجهول..رسالة حب غريبة "تشعل" الإنترنت!

لندن- الخليج 365

عثر أب وابنه، من سكان مدينة لندن، أثناء تنزههما في نهر التايمز، على رسالة غريبة من نوعها، داخل زجاجة كانت تطفو إلى جانب مركبهما.

ولاحظ الأب جيمس هيرينغ وابنه جاك، خلال جولتها النهرية، زجاجة غريبة تطفو إلى جانب مركبهما، فقررا التقاطها لأنها أثارت فضول الابن كثيرا.

وعندما فتح الرسالة الموجودة في الزجاجة، اكتشفا أنها سطرت من قبل مجهول، تحدث فيها عن عاشقين، جون وليزا، كانا يحبان السفر كثيرا.

وفهم جيمس كذلك من الرسالة، أن أول من فارق الحياة من العاشقين كانت ليزا، أما جون فقد عاش بعدها سنتين فقط، ثم أدركه الموت لشدة اشتياقه لها.

وبالإضافة إلى قصة الحب الرومانسية في الرسالة، طلب مؤلفها المجهول من الشخص الذي سيعثر عليها، أن يشعل شمعة تذكارية تكريما للحبيبين المذكورين. أقلقت هذه الرسالة الغامضة جيمس، وأصابته بالحيرة، وتساءل عن ليزا وجون، والسبب في وجود الرسالة في النهر.

لذلك قرر نشر الرسالة على فيسبوك، آملا أن يعثر على صاحبها، أو على من يدله عليه، وأشار في منشوره على شبكة التواصل الاجتماعية، إلى أنه لبىّ طلب المرسل المجهول وأشعل شمعة تذكارية.

انتشرت الرسالة عبر الفيسبوك انتشار النار في الهشيم، وعبّر مستخدمو فيسبوك، في تعليقاتهم، عن تضامنهم مع "الكاتب المجهول" وأشعلوا بدورهم شموعا تذكارية في ذكرى "العاشقين".

المصدر: لايف. رو