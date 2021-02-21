تراند اليوم : "شهادات الوفاة".. خطة النظام السوري لطي صفحة المعتقلين

يسعى النظام السوري جاهدا لحسم الحرب الدائرة في البلاد منذ أعوام، لكنه يحرص في الوقت نفسه على طي ملف المعتقلين، واستبعاده من مباحثات السلام المرتقبة، سواء في جنيف أو أستانة، حسب ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية في تقرير صدر حديثا.

وأوردت "تلغراف" أن العائلات السورية التي ظلت تنتظر مصير أبنائها طيلة سنوات صار بوسعها أن تقصد مكاتب السجل المدني لتحصل على تأكيد بشأن وفاة أبنائها.

وقال الخبير في إدارة الأزمات بمنظمة العفو الدولية، كريستيان بينيديكت، إن دمشق وموسكو لا تريدان أن يُثار موضوع المعتقلين السياسيين، بالنظر إلى عدم رغبتهما في مواجهة طلبات تفتيش للمعتقلات.

وحقق النظام السوري تقدما ميدانيا خلال العام الجاري، واستطاع أن يستعيد أغلب المناطق من أيدي المعارضة المسلحة، بدعم من قوات روسية وميليشيات إيرانية.

ويرى الباحث في معهد تحرير لسياسات الشرق الأوسط، حسن حسن، أن النظام السوري كان يحضر لفترة ما بعد الحرب، وبما أن السلطات السورية صارت تخبر عددا من العائلات بشأن مصير أبنائها فمن الوارد أنها تريد طي الصفحة.

وقالت هبة دباس التي تعيش اليوم خارج سوريا، إن آخر مرة زارت فيها أخاها الراحل، إسلام هباس، كانت في 13 نونبر 2012، ولم يدم اللقاء حينها سوى 3 دقائق في غرفة مظلمة بمعتقل صندنايا، ذي الصيت السيء.

وانتهز الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قمته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، مؤخرا، ليؤكد على "تعبيد الطريق" أمام عودة اللاجئين من الخارج إلى بيوتهم في سوريا.

وقال الروس إنهم بعثوا مجموعات عمل إلى كل من لبنان والأردن وتركيا حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين السوريين، لأجل ترتيب جهود إعادة اللاجئين، وموازاة مع ذلك، تباحثت روسيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشكل سري لأجل اقتراح إجراءات مماثلة للسوريين، الذين وصلوا إلى ألمانيا وقدموا فيه طلبات لجوء.

ولا تسلم محاولات نظام الأسد لطي الملفات العالقة من انتقادات، إذ يرى المعارضون أن ما حصل في سوريا يستوجب عدالة انتقالية وجبرا للضرر، على اعتبار أن الفظائع التي شهدتها البلاد لن تتوارى سريعا من المشهد ومن ذاكرة السوريين حتى إن تمكن النظام من حسم الأمور عسكريا إلى حد كبير.