تراند اليوم : أهم العناصر الغذائية للمرأة الحامل

وكالات - الخليج 365

تحرص دائما النساء في فترة حملهن على اتباع أسلوب حياة صحي للمحافظة على سلامة الجنين بأفضل الطرق، سواء كان ذلك من خلال إقلاعهن عن التدخين أو ممارسة الرياضة أو الالتزام بالهدوء والاسترخاء أو اعتماد نظام غذائي طبيعي وصحي.

ولا شك بأن من بين أهم هذه التغيرات، التركيز على نظام غذاء صحي، يزود الجنين بالعناصر الغذائية التي تحضره لعيش حياة صحية وأقوى بعد الولادة.

وينصح الخبراء باعتماد الأمهات على بعض الأغذية المهمة أثناء فترة الحمل، تساعدهن على الشعور بالشبع، وتزود المرأة الحامل بالطاقة وتفيد الجنين أيضاً.