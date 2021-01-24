تراند اليوم : صور.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل مجددا في حفل زفاف شيرين

من جديد أثار فستان الفنانة المصرية، إلهام شاهين، الجدل مجدداً حيث ارتدته في حفل زفاف المطربة شيرين_عبدالوهاب على الملحن #حسام _حبيب أول أمس السبت.

الفستان وهو مصنع من الشيفون المزين بالورود والكلاب ارتدته الفنانة المصرية من قبل في مهرجان الجونة السينمائي الصيف الماضي، وأثار سخرية رواد مواقع التواصل.

وأكد المغردون أن الفستان من تصميم "دولتشي وغابانا"، المصممين الإيطاليين الشهيرين، ويبلغ سعره 68 ألف جنيه مصري ما يعادل 3245 يورو، مضيفين أن الفنانة ترتديه في المناسبات الفنية والاجتماعية المحببة لها.

وكانت الفنانة قد ردت على سخرية المغردين بقولها إنها تحب الحيوانات الأليفة، وبحثت عن فستان مرسوم عليه قطط، لكنها وجدت هذا الفستان المزين بالورود والكلاب ولذا اشترته دون تردد، مضيفة أن الكلاب مخلوقات راقية وأنها تحبها جدا.

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