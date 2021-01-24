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تراند اليوم : مسلسل ارطغرل الحلقة 114 الجزء الرابع موقع النور قيامة ارطغرل 114 مترجم : تورغت يتنقم لأصليهان ويتزوج زينب

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في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 114 التي ينقلها موقع النور مترجمة ضمن حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع يتسلل ايدغموش إلى قبيلة الكاي بأمر من سعد الدين كوبيك ويهاجمها. ويأمره بتمرير السيف على جميع أفراد القبيلة.

وخلال المعركة يصاب عبد الرحمن بجروح ، ويقول أنها حرب بين الظالم والمظلوم.

ويقول أرطغرل " حرب بين الحق والباطل وبين الوفاء والخيانة".

ويقول أرطغرل " فليكن الله حسبنا ومعيننا جميعاً".

ويتمكن أرطغرل من رمي رجال سعد الدين كوبيك بالسهام وتبدأ معركة بين سعد الدين وتورغت تنتهي بموت كوبيك.

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كما تتضمن الأحداث القادمة من قيامة أرطغرل زواج تورغت من زينب شقيقة أصليهان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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