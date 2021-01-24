تراند اليوم : مسلسل ارطغرل الحلقة 114 الجزء الرابع موقع النور قيامة ارطغرل 114 مترجم : تورغت يتنقم لأصليهان ويتزوج زينب

في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 114 التي ينقلها موقع النور مترجمة ضمن حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع يتسلل ايدغموش إلى قبيلة الكاي بأمر من سعد الدين كوبيك ويهاجمها. ويأمره بتمرير السيف على جميع أفراد القبيلة.

وخلال المعركة يصاب عبد الرحمن بجروح ، ويقول أرطغرل أنها حرب بين الظالم والمظلوم.

ويقول أرطغرل " حرب بين الحق والباطل وبين الوفاء والخيانة".

ويقول أرطغرل " فليكن الله حسبنا ومعيننا جميعاً".

ويتمكن أرطغرل من رمي رجال سعد الدين كوبيك بالسهام وتبدأ معركة بين سعد الدين وتورغت تنتهي بموت كوبيك.

اقرأ أيضاً

كما تتضمن الأحداث القادمة من قيامة أرطغرل زواج تورغت من زينب شقيقة أصليهان.