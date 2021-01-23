تراند اليوم : رئيس وزراء إثيوبيا يستجيب للسيسي: "والله لن نضر مصر"

طلب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل، واستجاب التأخير ، وأقسم بالله أن بلاده لن تضر مصر.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد بقصر الاتحادية في القاهرة مساء الأحد إنه يولي اهتماما خاصاً بتعزيز العلاقات مع إثيوبيا، مضيفاً أن البلدين قطعا شوطا مهما على طريق بناء الثقة وتعزيز العلاقات.

وقال السيسي إنه من هذا المنطلق، فقد أولى اهتماماً خاصاً على مدار السنوات الأربع الماضية للعلاقة مع إثيوبيا، وتعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح الكبرى في إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وبما يحقق التنمية والرخاء والازدهار للشعبين.

وأضاف لقد قطعنا شوطاً مهماً على صعيد بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي، وسنواصل جهودنا المخلصة والصادقة من أجل تجاوز أية تحديات مشتركة، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن #سد_النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل، الذي لا جدال في أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصري، وفي ذات الوقت يسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي.

وأكد الرئيس المصري "تباحثنا حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري بزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، وقد اتفقنا على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم تلك الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين #مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب إفريقيا".

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وذكر الرئيس المصري أنه أكد لرئيس الوزراء الإثيوبي أن هناك أولوية خاصة لتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق وذلك بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018 على مستوى كبار المسؤولين لهذا الغرض.

وأوضح السيسي أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبي ملفات مهمة ومنها جنوب السودان، والصومال، والعلاقات الإثيوبية الإريترية، وملف النيل، مضيفاً أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، على أن نهر النيل يجب أن يظل رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيساً للحياة، وأنه يجب أن يستقر في وجدان كل مصري وإثيوبي أن العلاقات بين البلدين ممتدة ومتجذرة وباقية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات.

وأضاف "لا نفكر أبدا في إلحاق الضرر بالشعب المصري، ونريد أن تظل الثقة قائمة وقوية بيننا، متعهدا بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل والعمل على زيادتها".