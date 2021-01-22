الاكثر متابعة اليوم - إطلالة هيفا وهبي الكاجوال وهذا سعرها! – صورة

تتواجد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في كاليفورنيا، وتمضي فترة عطلة برفقة بعض أصدقائها المقربين.

وهبي نشرت صورة حديثة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال نالت اعجاب جمهورها.

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ارتدت وهبي معطفاً مضاد للأمطار، من تصميم العلامة التجارية Vetements ويصل سعره إلى 560 دولاراً.

واختارت حقيبة وسط، من دار الأزياء الشهيرة Louis Vuitton مع العلامة التجارية Supreme المختصة في أزياء Street Style، ويصل سعرها إلى 5990 دولاراُ.

وانتعلت حذائها الأصفر من تصميم العلامة التجارية Bottega Veneta وهو من مجموعة Resort 2021، التي تم إصدارها منذ أشهر، ويصل سعره إلى 1458 دولاراً.