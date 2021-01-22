تراند اليوم : نتائج الدورة الاستدراكية 2020 .. نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2020 بالمغرب

نتائج الدورة الاستدراكية 2020 تحميل نتائج البكالوريا 2020 الاستدراكية المغرب وزارة التربية والتعليم بالمغرب نتائج البكالوريا menara bac 2020 منارة الاطلاع على نتائج البكالوريا 2020 الولوج الى نتائج الدورة العادية لامتحان البكالوريا دورة يونيو candidature bac men gov ma ،نتائج البكالوريا 2018 بالمغرب، بات إعلان نتيجة البكالوريا 2020 أقرب من أي وقت مضى، وذلك بعد حالة من القلق التي عاشها الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية، في إنتظار إعلان نتائج الدورة الاستدراكية للعام الدارسي 2018، ومن خلال هذا المقال سنضع لكم روابط نتيجة البكالوريا بالمغرب 2020 بمجرد اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي. résultat bac

نتائج البكالوريا 2020 المغرب

اعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب إنها قد انتهت من جميع اعمال التصحيح، وتستعد خلال الساعات القليلة المقبلة لإعلان نتائج البكالوريا 2020 ، حيث تم رصد وتجميع ومراجعة الدرجات بشكل دقيق، وذلك من خلال رقم المسار.

رابط موقع التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا 2020 يوليو، قريبا، عبر مسطحة Taalim.ma، للمترشحات والمترشحين المتمدرسين في الساعة العاشرة صباحاً،وعبر موقع www.men.gov.ma للمترشحين والمترشحات الأحرار، ومن خلال موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي.

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ويبدأ تسليم شهادات الطلبة والطالبات الناجحين بعد يومين يوم الاحد من يونيو، ونحن الآن في حالة من الترقب الشديد لظهور النتيجة وسوف نقوم بعرضها فور إعتمادها من قبل وزارة التعليم والإعلان عنها، ويمكن الإستعلام عنها إلكترونياً من خلال البوابة الرسمية الإلكترونية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمغرب وموقع تعليم بالرقم الوطني ورقم الازدياد.، ونتمنى النجاح لجميع الطلبة والطالبات.

يمكنك الان الاستعلام عن نتائج الباك 2020 في المغرب، بأكثر من طريقة ورابط واليكم ما هو متوفر لدينا حتى الآن بخصوص نتائج و نتيجة البكالوريا في المغرب حيث ستكون نتائج الباك من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وهو موقع مخصص نتيجة البكالوريا في المغرب، وكذلك موقع نتيجة البكالورياعلى www.taalim.ma، و موقع تعليم الرسمي وكل هذا الروابط مرفقة بالاسفل .

كما وفرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم مخصص وهو 0800001122، للاستعلام عن نتائج البكالوريا المغربية .