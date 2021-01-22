تراند اليوم : "جزيرة غامضة" لم يصاب سكانها بـ "كورونا" رغم إنتشاره

روما/ الخليج 365

أثارت جزيرة إيطالية صغيرة، غرابة الأطباء والباحثين، كون سكانها كثيروا الإختلاط مع بعضهم البعض، ولكنهم لم يصابوا بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر بالبلاد.

وتقع جزيرة غيغيلو الصغيرة بين البر الإيطالي الرئيسي وجزيرة كورسيكا الكبيرة، ويبلغ عدد سكانها 800 نسمة، ويعرف عنهم ارتباطهم بصلات وثيقة مع بعضهم البعض، بعدما تناهى إلى أسماعها تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين زوار الجزيرة.

وأرادت الباحثة في مجال السرطان ،باولا موتي، مواجهة تفشي فيروس كورونا بين سكان الجزيرة، حيث أنه لم تظهر أعراض عليهم ولم تسجل إصابات بينهم، على الرغم من أن الظروف بدت ملائمة لذلك.

وكانت أول حالة عرفتها الجزيرة تعود لرجل ستيني وصل إليها يوم 18 فبراير، وذلك للمشاركة في جنازة أحد أقربائه، وكان يسعل طوال القداس، وفقا لسكاي نيوز عربية.

اقرأ أيضاً

وعاد الرجل على متن العبارة في نفس اليوم إلى البر الرئيسي الإيطالي وتوفي بعد ثلاثة أسابيع في المستشفى.

وكانت هناك حالات أخرى معروفة لعائدين أو زوار قدموا إلى الجزيرة، لكن لم تسجل إصابات بين السكان، حتى بعد رفع الحظر في بداية يونيو الماضي، وعاد السياح إلى الجزيرة.

ولم تصل الباحثة إلى أي تفسير قاطع وراء عدم تفشي الفيروس بين سكان الجزيرة حتى الوقت الذي كانت تستعد فيه لمغادرة الجزيرة في يوليو الجاري، وتخطط لاستكمال دراستها في وقت لاحق.

وقالت إنه من الممكن أن السكان لم يتعرضوا بما فيه الكفاية لفيروس كورونا. وعبر عن الاعتقاد نفسه، الدكتور ماسيمو أندريوني، رئيس قسم الأمراض المعدية في أحد مستشفيات روما.

وقال أندريوني إن بعض المرضى أقل قدرة على نقل المرض من غيرهم، لأسباب لا تزال مجهولة.