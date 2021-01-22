تراند اليوم : شاهد "تابوت ورقصة موت" في ملهى ليلي تثير عضب لبنان

بيروت/ الخليج 365

إنتشر مقطع فيديو، خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق تابوت ورقصة موت في ملهى ليلي في لبنان.

وفي الفيديو، الذي بثته قناة الغد، يظهر به قيام أربعة أشخاص أفارقة بإدخال تابوت والرقص به داخل الملهى وسط العامة، استفز عددًا كبيرًا من المواطنين اللبنانيين حيث بدا واضحاً في تعليقاتهم على المقطع.

وغردت مواطنة لبنانية تدعى رانيا عبر حسابها "تويتر": «هيدا مش حرية، هيدا اسمه استهتار وعدم مسؤولية، الحرية بتيجي بالفهم والاحترام».

وعلق آخر على الفيديو قائلا:«إذا ما بتخجل افعل ما شئت، ما في تعبير مناسب لا الشباب المبسوطين»،. وقال آخر هل يعقل هذا في زمن الكورونا والجوع؟، ما فارقة معهم والله، حرام صحيح.. الحرية حلوة بس في الوقت المناسب».

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