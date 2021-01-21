تراند اليوم : pdf اسماء الضباط فى حركة تنقلات الشرطة دفعة 83 اليوم لشهر اغسطس 2018

نطلعكم اليوم على كافة أخبار نتائج حركة تنقلات الشرطة للعام 2018 في جمهورية مصر العربية بالاسماء كاملة مباشرة من وزارة الداخلية المصرية لجميع الباحثين عن تفاصيل حركة تنقلات الشرطة الحديثة ، وتفاصيل حركة تنقلات الشرطة اغسطس 2018 كاملة.

اعتماد حركة تنقلات الشرطة 2018

قالت مصادر أمنية، إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، سيعتمد خلال الساعات المقبلة، الحركة العامة لتنقلات الشرطة السنوية، لتنفيذها مع مطلع شهر أغسطس المقبل، بعد انتهاء قطاعات الأمن الوطني، والعام والتفتيش، من تقاريرهم وعرضها على إدارة شئون الضباط.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، بأن حركة التنقلات ستشهد خروج عدد من القيادات الأمنية دفعتي 80 و81 لبلوغهم سن المعاش، وتصعيد 83، 84 لتولي المناصب القيادية بالوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة الجديدة، ووضعت معايير تقييم لأداء رجال الشرطة والعاملين بجهاز الشرطة، خلال الفترة الماضية عن طريق تشكيل فرق الترقي والمتابعة في مديريات الأمن والقطاعات.

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رابط فحص نتائج حركة تنقلات الشرطة 2018 من هنا

وتتضمن الحركة أيضاً الإطاحة بعدد غير قليل ممن تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عامًا، لظروف مختلفة، منها عدم الصلاحية الفنية والطبية أو الإحالة لمجلس التأديب أكثر من مرة، لأسباب من بينها تجاوزات ضد المواطنين ومخالفة اللوائح القانونية للعمل.

وأوضحت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية أن الحركة جاءت للتأكيد على السياسة الجديدة للوزارة، وقوامها في الاعتماد على العنصر البشري والاهتمام بأدائه وطريقة عمله، وإتاحته الفرصة أمام القيادات الشابة في ضوء خطة الوزارة العامة لرفع كفاءة الأداء الأمني.

حركة تنقلات الشرطة 2018

من المتوقع أن تكون الحركة هي الأكبر إداريًا من حيث تعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع تحديات المرحلة.

وقالت مصادر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن اللجان الرقابية بوزارة الداخلية انتهت من كتابة جميع التقارير، وسلمتها إلى إدارة شؤون الضباط التي أعدت بدورها كشوفًا بأسماء القيادات التي ستشملها الحركة لعرضها على الوزير.

ورجحت مصادر مسؤولة، خروج عدد من قيادات الدفع التي تسبق دفعة 82 المعروفة باسم "دفعة الوزير". وبحسب المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها، فإن إحالة قيادات من الدفعات السابقة لدفعة الوزير ليس قاعدة، ولكن جرت العادة في ذلك سنويًا.

رابط فحص نتائج حركة تنقلات الشرطة 2018 من هنا

وترددت أسماء من بينها قيادات مرشحة للاستبعاد من دُفع 81، و80، و79، خلال الحركة المقبلة، وهم على النحو التالي:

دفعة أعوام، و79، و81 ، و82 وتشملان كلاً من (اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة الحالي، والذي صدر له قرار بالمد لمدة عام السنة الماضية، واللواء أحمد الحسيني واللواء أحمد المصري واللواء فهمي مجاهد واللواء نصير خليل واللواء علاء أبو حباجه، واللواء عمرو شاكر واللواء هانئ عبد المجيد واللواء عبد المطلب الدسوقي واللواء أحمد العمري واللواء بهاء عرفه واللواء علاء الدجوي، واللواء دكتور حسن الدالي، واللواء علي العزازي، واللواء محمد عمرو لطفي مساعد للشؤون الإدارية "من الممكن أن يستمر لحين انتهاء بعثة الحج حيث يترأس البعثة هذا العام").

ومن دفعة 78: "اللواء عادل رشاد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن والذي صدر قرار له بالمد وكشفت المصادر سبب عدم خروجه على المعاش لأنه الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للشرطة.