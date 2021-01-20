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تراند اليوم : نتائج الفصل الدراسي الاول 2021 .. بوابة الكويت التعليمية نتائج الصف الثاني عشر -الابتدائي

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الكويت - الخليج 365

 تعلن وزارة التربية والتعليم الكويتية اليوم لجميع طلاب الكويت  نتائج الفصل الدراسي الاول 2021 على موقع طالب التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

فقد أعلنت وزارة التربية الكويتية، أنها انتهت من أعمال الكنترول ورصد الدرجات لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يتم إعلان نتيجة الامتحانات طبقا لرزنامة وزارة التربية للصف الثاني عشر  اليوم.

أسرة موقعنا تتمني لكم النجاح والتوفيق والمزيد من التقدم، وننوه عليكم أنه في حالة عدم الوصول إلى نتائج طلاب الكويت عبر الرابط المرفق أعلاه، فإنه يمكنكم ترك الرقم المدني أو رقم جلوس الطالب وسوف نسعى على جلب النتائج لكم في القريب العاجل بإذن الله، حرصاً منا على أن ننال ثقتكم.

النتائج من هنااااااااا

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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