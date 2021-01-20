تراند اليوم : مطعم تايلاندى فريد من نوعه على شكل عش العصافير

تايلند - مشرق نيوز -

اذا كنت ترغب في تناول وجبة طعام في مكان مختلف ومميز فماعليك سوى الذهاب الى مطعم ومنتجع “سونيفا كيري” في تايلند .

حيث يتميز المطعم هذا بغرابته لاقامته على قمم الأشجار بارتفاع 16 قدم فوق سطح الأرض كالأعشاش التى تصنعها الطيور.

فقد نشرت جريدة الديلى ميل البريطانية صورا لأول مطعم غريب من نوعه يشبه عش الطائر.

وذكرت الديلى ميل أن المطعم أقيم على قمم الاشجار ويحتوي على طاولات مصنوعة من الخوص ويستطيع من يتناول الغداء فى هذا المطعم مشاهدة الغابات الممطرة الرائعة والسواحل المحيطة فضلاً عن منتجع سوفينا كيرل الفاخر بتايلاند.

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وتبلغ تكلفة وجبة لفردين فى هذا المطعم تصل إلى 283 جنيه إسترلينى وهى تكلفة باهظة.

ولا يوجد داعٍ لخروج الزبائن من أماكنهم لطلب الطعام، لأن هناك "نادل طائر" للتعامل مع كل الطلبات، وبدلاً من استخدام السلم للصعود لأعلى فهناك رافعة ترفع الطاولات لأعلى ولأسفل.

ويقدم المنتجع الأطباق التايلاندية التقليدية الشهية، بما فى ذلك الأسماك التى يتم صيدها من الشواطئ المحيطة.