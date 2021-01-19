تراند اليوم : ارطغرل 105 :: موقع النور ارطغرل 105 قيامة أرطغرل الحلقة 105 مترجمة :: قيامة ارطغرل الحلقة 105:: موقع النور ارطغرل الحلقة 105

مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 105 اشهر المسلسلات التاريخية عربياً، قيامة ارطغرل الحلقة 105هو مسلسل تركي يبث على قناة TRT التركية ،ويعتبر قيامة ارطغرل من أشهر مسلسل تاريخي تركي انتشارا وضجة في الوطن العربي بسبب الرسائل الهادفه التي حملها ومنها وحدة الدين والمصير بين الشعوب الإسلامية , والديكور والملابس والتصوير الإحترافي وألأهم هو الحبكة الدرامية للمسلسل والتي أعجبت أغلب الأذواق العربية،جلب مسلسل قيامة ارطغرل الإعجابات من أغلب الأطياف العربية وشد الإنتباه له من الحلقات الأولى له .

قصة مسلسل قيامة أرطغرل

تدور أحداث المسلسل بين ولايتي أنطاكيا وحلب في القرن 13، في فترة شهدت فيها المنطقة الكثير من الصراعات وأقبلت قبائل التركمان إلى

تقع أحداث المسلسل في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول ( مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.المنطقة بسبب تتبع المغول لهم والحروب بين الطرفين .

كان المسلمون يعانون من كثير من المشاكل في تلك الفترة بسبب ضعف الخلافة العباسية وحينها ظهر أرطغرل كبطل لهم وهو ابن سليمان شاه ووالد عثمان الأول الذي سُميت الدولة العثمانية على اسمه لاحقاً .

بعد فترة طويلة من البحث عن أماكن تستقر به الدولة وتترعرع وتبدأ بالتمدد والإنتاج أقام أرطغرل دولته في تلك المنطقة وبدا بتأسيسها .

تعاني القبيلة من الكثير من الصعوبات الطبيعية والسياسية وتتعرض للمكائد ووجود الجواسيس والخونة، وتتعامل معها بطريقة تراها مناسبة على مدى حلقات المسلسل .

الممثلون والممثلات في قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان بدور البطولة أرطغرل .

عثمان سويكوت بدور محي الدين بن عربي .

باريش باغجي بدور نويان .

سيردار دينيز بدور تيتوس .

جنكيز جوشكون بدور تورغوت ألب .

سردار غوكهان بدور سليمان شاه .

جافيت شاتين بدور دوغان ألب .

إسراء بيلجيتش بدور حليمة خاتون .

نور الدين سونماز بدور بامسي ألب .

هو والد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وهو قائد قبيلة قايى من أتراك الأوغوز.

ولكن وفقا للتراث العثماني، فإن أرطغرل كان ابن سليمان شاه التركماني (شاه معناه ملِك وإذا جاء بعد الاسم فإنه يعني السيد) زعيم قبيلة قايى من أتراك الأوغوز الذين نزحوا من شرق إيران إلى الأناضول هرباً من الغزو المغولي. وهناك نسب افتراضي آخر لأرطغرل هو: أرطغرل بن كندز آلب بن قايا آلب بن كوك آلب بن صارقوق آلب بن قايى آلب الذي اكتسبت القبيلة منه اسمها.

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وفقا لرواية التراث العثماني، فإن أرطغرل وأتباعه دخلوا في خدمة سلاجقة الروم بعد وفاة والده، وكوفىء بالسيادة على بلدة سكود (تُلفظ سوغوت) (بالتركية: Söğüt) الواقعة على الحدود مع الإمبراطورية البيزنطية في ذاك الوقت.وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التاريخية التي أدت إلى تأسيس الدولة العثمانية.

سيرته

كان أرطغرل بن سليمان شاه قائداً لإحدى قبائل الترك النازحين من سهول آسيا الغربية إلى بلاد آسيا الصغرى (الأناضول)، وكان راجعاً إلى بلاد العجم بعد موت أبيه الذي غرق عند اجتيازه نهر الفرات قرب قلعة ”جابر” (على بعد 250 كم جنوب غربي مدينة ماردينالتركية).

شاهد أرطغرل جيشين مشتبكين فوقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظره بهذا المنظر المألوف لدى الرُحّل من القبائل الحربية، ولمّا آنس الضعف في أحد الجيشين وتحقق انكساره وخذلانه إن لم يمدّ إليه يد المساعدة دَبّت فيه النخوة الحربية ونزل هو وفرسانه مسرعين لنجدة أضعف الجيشين، وهاجم الجيش الثاني بقوّة وشجاعة عظيمتين حتى وقع الرعب في قلوب الذين كادوا يفوزون بالنصر، لولا هذا المدد الفجائي، وأَعمَلَ فيهم السيف والرمح ضرباً ووخزاً حتى هزمهم شرّ هزيمة، وكان ذلك في أواخر القرن السابع للهجرة النبوية,

توسعات أرطغرل

بعد انتقال قبيلة قايى إلى الحدود مع بيزنطة قاموا بغزو القرى والبلدات البيزنطية المجاورة. في عام 1231م، شنّ السلطان علاء الدين كيقباد عملية عسكرية ضد بيزنطة لتأمين الحدود الغربية لدولته. انضم الجيش السلجوقي القادم من قونية إلى أرطغرل بك وأتباعه لدعم السلطان في إسكي شهر (بالتركية: Eskişehir). انتصر السلاجقة في معركة عند بازاريري (Pazaryeri) ضد قوات الإمبراطور البيزنطي تيودور الثاني لاسكاريس (Laskaris) بدعم من أرطغرل ومحاربيه. بعدها، سلّم السلطان علاء الدين كيقباد إسكي شهر كجائزة إلى أرطغرل.بعد هذا الانتصار، فرض السلطان علاء الدين كيقباد حصارا على قلعة قره جه حصار(بالتركية: Karacahisar). ولكن عندما ضرب مغول الدولة الإلخانية حصاراً على الأناضول، عاد السلطان إلى قونية وأعطى أرطغرل غازي رئاسة العمليات الحربية.

بعد صراعات طويلة، غزا أرطغرل مع الأمراء الأتراك الآخرون قلعة قره جه حصار في عام 1231-1232م، وتم توزيع غنائم الحرب فيما بينهم، وأرسلوا خمس الغنائم والأسرى من الرؤساء المسيحيين إلى السلطانعلاء الدين. ثم تولّى أرطغرل منطقة سكود – التي ستصبح في وقت لاحق عاصمة ابنه عثمان. أقرّ السلطان علاء الدين رسميا أراضي سكود كممتلكات تابعة لأرطغرل، فكانت سكود مشتىً (مبيت شتوي) ومنطقةدومانيتش (بالتركية: Domaniç) مصيفاً (مبيت في الصيف) للقبيلة.

كانت مساحة إقطاعية أرطغرل في كوتاهية ما بين 1000-2000 كم2 حين جاء من إرزنجان عام 1231م، وكان هذا يُعتبر أساس الدولة العثمانية فيما بعد. واستطاع أن يوسع أراضيه خلال نصف قرن إلى 4800 كم2تقريباً حتى عام 1281م.

ازدياد قوة أرطغرل

مع مرور الوقت، انضم أرطغرل إلى أمراء الحدود (أو قادة الجبهات) الآخرين من ذوي الخبرة، وأصبح ”أمير منطقة حدود” هو الآخر (بالتركية: uc bey)، مثل:

صامصا شاويش (بالتركية : Samsa Çavuş) الذي كان أول من استخدم لقب (شاويش) في الدولة العثمانية .

آيكوت آلب (بالتركية : Aykut Alp).

آقجة كجا (بالتركية : Akçakoca).

قره تكين ( بالتركية : Kara Tegin)

قونور آلب (بالتركية : Konur Alp) ، الذي هو أول قائد عسكري تركي خدم في الدولة العثمانية بعيد قيامها. و”قونور” معناه ”اللون الكستنائي” الفاتح .

ونتيجة لذلك، ازدادت قبيلة قايى الأوغوزية قوة إلى قوة.

كان أرطغرل غازي يتقاضى خراجاً سنوياً حتى من تكفور قلعة بيله جك الرومي (تكفور: لقب استُخدم في نهايات الدولة السلجوقية وبدايات الدولة العثمانية للإشارة إلى زعماء مناطق الأقلية المسيحية المستقلين أو شبه المستقلين، أو للإشارة إلى حكّام الإمبراطورية البيزنطية المحليين في آسيا الصغرى و تراقيا ، إذ لم يكن لدى قبيلته (أرطغرل) أوأتباعه السلاح الكافي لحصار وفتح القلاع، حيث من المعلوم أن قواتهم كانت تعتمد في ذلك الوقت على الخيّالة.

لم يشن أرطغرل حرباً ضد الأمراء البيزنطيين فحسب، بل كانت له أيضاً علاقات ودية مع أمير مدينة عثمانيلي (Osmaneli) وأمير مدينة بيله جك الواقعتان في منطقة بيله جك(أصبحت محافظة تركية الآن).

السيرة المتأخرة لأرطغرل

ظل أرطغرل ”أمير منطقة حدود” في خدمة السلاطين السلاجقة. ووفقا للروايات التراثية، استمر ولاء أرطغرل للسلاطين السلاجقة المتعاقبين، وأعلن ولائه للسلطان غياث الدين كيخسرو الثالث وقدم له هدايا وافرة عندما زار الحدود الغربية مع بيزنطة عام 1279م، وبعد هذا التاريخ سلّم أرطغرل قيادة قبيلة قايى إلى ابنه عثمان، ثم توفي بعدها بأعوام قليلة.

وفاته

توفي أرطغرل غازي وعمره أكثر من 90 عاما، ويوجد له قبر حالياً في مدينة سكود بناه له ابنه السلطان عثمان غازي بن أرطغرل.

تختلف الروايات في تحديد تاريخ وفاة أرطغرل غازي:

المشهور أن أرطغرل غازي توفي عام 1281 أو 1282م في مدينة سكود بعد سنوات قليلة من تسليم قيادة قبيلة قايى إلى ابنه عثمان .

وتشير مصادر أخرى إلى أن تاريخ وفاته كان في 1288 أو 1289م .

المسلسل التركي قيامة أرطغرل

تم تصوير أحداث المسلسل في قرية مطلة على البحر الأسود في مدينة اسطنبول.