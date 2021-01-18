تراند اليوم : بالتفاصيل .. حبس مذيعة صبايا الخير بتهمة التحريض على خطف الأطفال والاعلامية تفجر مفاجأة

القاهرة - الخليج 365

قررت، النبابة العامة لشرق القاهرة، القبض على مقدمة برنامج "صبايا الخير" واثنين من فريق البرنامج بتهمة التحريض على الخطف بعد تصوير حلقة مثيرة.

وأصدرت النيابة أمرا بالحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق للإعلامية المصرية ريهام سعيد على ذمة التحقيقات في قضية خطف الأطفال.

ووجهت النيابة لريهام سعيد 3 اتهامات، هي الاتجار في البشر والاشتراك بالاتفاق والمساعدة في جريمة خطف وبيع طفلين وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي.

كما أمرت النيابة بحبس منتج برنامج "صبايا الخير" الذي يعرض على قناة النهار الفضائية حُكم عليه بالمدة نفسها اضافة الى معد ومصور والمنتج الفني ووجهت لهما اتهامات باختطاف طفلين في منطقة السلام شرقي القاهرة.

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ونفت مقدمة برنامج "صبايا الخير" ريهام سعيد خلال التحقيقات تسلمها أي قرار باستدعائها للتحقيق أو ضبطها وإحضارها في واقعة حلقة "خطف الأطفال"، لذا سلمت نفسها للنيابة، وفق مصدر قضائي.

وعرضت ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير"، مقطع فيديو ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى أهلهم، كما عرضت مداهمة الشرطة لمكان العصابة.

خلال التحقيق مع أفراد العصابة، اعترف أحدهم بأنه قام بخطف هؤلاء الأطفال بعد ما حرضته معدة البرنامج على ذلك بهدف فبركة الحلقة.

ما الذي حدث؟

وقالت المعدة في التحقيقات، إن رئيس تحرير البرنامج وطاقمه اتفقوا على إعداد حلقة من البرنامج تتناول ظاهرة خطف الأطفال، وتم التوصل لشخص يدعى إسلام على دراية بعصابة تقوم بخطف الأطفال، حيث قرروا الاتصال بأفراد العصابة والاتفاق معهم على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه بهدف الإيقاع بالعصابة.

وخلال عملية التسلم والتسليم ألقت قوات الأمن القبض على كل من تواجد في المكان، وشهد أفراد العصابة ضد فريق البرنامج بتهمة تحريضهم على خطف الأطفال.

وقرَّرت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس المعدة والمصور لمدة 15 يوماً، مع استدعاء ريهام سعيد للتحقيق معها والاستماع لأقوالها.

وقال جميل سعيد، محامى الإعلامية، إنها نفت الاتهامات المنسوبة لها وقالت إنها لا تعلم بتفاصيل إعداد الحلقة.

وأشار مصدر قضائي إلى أنه جرى ترحيل المذيعة إلى سجن الاستئناف لقضاء مدة الحبس الاحتياطي.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة ريهام سعيد بالتحريات التي أجرتها الشرطة وأقوال المعدة والمصور الذين أكدوا علمها بالإعداد للحلقة وتفاصيل ما يجهزونه لعرضه في البرنامج الذي تقدمه، ولكن مقدمة البرنامج نفت علمها بالواقعة وقالت إنها كانت تعلم فقط بأنهم يجهزون لحلقة عن بيع وخطف الأطفال وأن عملها كمقدمة للبرنامج يتوقف عند العرض.

وأضافت ريهام بالتحقيقات أن سبب تأخرها عن الحضور لتحقيقات النيابة هو رعايتها لرضيعتها، كونها الوحيدة التي ترعاها، مؤكدة أن برنامجها وطاقم العمل المعاون لها، لا يفتعل التحقيقات الصحفية من أجل الشهرة، وإنما للبحث عن الحقيقة ومساعدة المشاهدين.

وتابعت: «أنا والبرنامج وطاقم العمل نخدم أطفال مصر جميعا، ومن غير المعقول أن نخدمهم ثم نخطفهم»، مشيرة إلى أن العصابة حاولت الانتقام منها ومن طاقم العمل عقب اعترافهم بالتحريض على خطف الأطفال.

وأشارت ريهام سعيد إلى أنها نسقت مع وزارة الداخلية، وأسرة تحرير البرنامج هي صاحبة البلاغ، بعد أن استدرجت معدة البرنامج اثنين من عصابة خطف الأطفال بغرض بيع طفلين إلى سيدة خليجية، وبعد وصول المتهمين إلى مقهى في شارع التحرير بالدقي أبلغنا الشرطة بالواقعة، فألقت القبض عليهما.

وقالت مصادر قضائية إن النيابة راجعت حلقات البرنامج المعروض على قناة النهار وحصلت على التتر لبيان وظيفة كل متهم في الواقعة، كما حصلت على معلومات من المعدة والمنتج الفني تفيد بأن المذيعة تقوم بدور المقدمة ورئيس التحرير في نفس التوقيت.

تعود الواقعة محل التحقيق إلى 28 يناير الماضي، بورود بلاغ إلى قسم السلام من صاحب محل، يفيد باختفاء طفلين عمرهما 5 و6 أعوام من أمام منزلهما في السلام.

وأسفرت جهود البحث الجنائي في القضية رقم 225 لسنة 2018 عن وجود الطفلين في مقهى بشارع التحرير بالدقي، بصحبة عامل، له معلومات جنائية مسجلة، وسائق، وأنهما كانا يحتجزان الطفلين داخل شقة أحدهما في حلوان.

واعترف أحد السائقين بتعرفه على كبابجي، أبلغه برغبة إحدى الأسر بدولة عربية في تبني طفل، وطلب منه إحضار طفل أو اثنين من أحد دور الأيتام؛ إلا أنه لم يتمكن لعدم جواز التبني لغير المصريين، فاتفق مع صديقه- المتهم الثاني- على اختطاف طفل مقابل 150 ألف جنيه، ونجح الأخير في تنفيذ الجريمة وخطف الطفلين من منزل بجانب شقة تقيم فيها والدته في السلام.

وأفادت التحريات بأن معدة بالبرنامج اتفقت مع رئيس التحرير والمذيعة على الاشتراك في واقعة الخطف لإثبات وجود عمليات خطف للأطفال في مصر، ما يؤدى لتكدير السلم الاجتماعي في البلاد ونشر أخبار كاذبة.