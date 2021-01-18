تراند اليوم : ارطغرل 107 موقع النور :: ارطغرل الحلقة 107 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 107 مترجم

متابعات/الخليج 365/ يواصل موقع النور الناقل الحصري لمسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع وقناة trt التركية العربية عرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الرابع مع الحلقة 107 وفي قيامة ارطغرل الحلقة 107 تنكشف خيانة الامير سعد الدين كوبيك أمام الجميع بعد إعتراف أريس بتعاون كوبيك مع الصليبين ،لكنه ينجو من الاعدام بعد تدخل زوجة السلطان علاء الدين بحجة أنها تريد التأكد من صحة الرواية، لكنها تريد كوبيك حياً لمساعدتها بوصول إبنها للعرش.

مسلسل قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول (مؤسس الدولة العثمانية)، وقائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين التي ينتمي إليها. المسلسل به كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بتنقلات قبيلة قايي، ولكن أغلب أحداث المسلسل التفصيلية هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ (بالتركية: Mehmet Bozdağ)، إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من إقرار الحق والعدل والمرحمة.

تم تصوير المسلسل في قرية ريفا (بالتركية: Riva) على البحر الأسود، وهي قرية في منطقة بيكوز (بالتركية: Beykoz) باسطنبول، تركيا، وأقيمت في القرية مزرعة خاصة للخيول المستخدمة في تصوير المسلسل وعددها 25 جواداً يشرف عليها طبيب بيطري، كما توجد حيوانات أخري تحت الرعاية مثل الأغنام، والماعز، وطيور العندليب والحجل لأغراض التصوير. أما الموسم الثالث فتم تصوير حلقاته في منطقة نوشهر (بالتركية: Nevşehir) بإقليم كبادوكيا (بالتركية: Kapadokya) بتركيا.المسلسل من إخراج متين غوناي (بالتركية: Metin Günay) وموسيقى المقدمة من آلباي غوكتكين (بالتركية: Alpay Göktekin).تُعرض حلقات المسلسل منذ بدايته في كل يوم أربعاء في تمام الساعة 7:55 مساءً على قناة تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1).

وموقع النور هو الموقع العربي الأول والوحيد الذي حصل على حقوق بث المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي بموجب اتفاقية شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT التي تنتجها.

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نتابع عبر موقع النور سرد قيامة ارطغرل الجزء الرابع المسلسل التركي التاريخي الذي يروي قصة جد مؤسس الخلافة الثمانية أرطغرل مع الحلقة 107 الجديدة، قيامة ارطغرل الحلقة 107 بجودة عالية بدون تقطيع تابع لايف اون لاين مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 107 مسلسل ارطغرل 107 سنتعرف من خلال هذه المقالة على مواعيد مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 107 من مجموع حلقات مسلسل ارطغرل 107 المسلسل، والسابعة من الجزء الرابع، ويعد هذ المسلسل الأكثر بحثاً عن حلقاته عبر جوجل واليوتيوب خلال الشهرين الأخيرين مترجما وغير مدبلج، ارطغرل هو مسلسل تركي تدور قصته في القرن الثالث عشر عن الرجل الذي هو والد عثمان الأول مسلسل ارطغرل 107 مؤسس الدولة العثمانية، ويحقق المسلسل نسب عالية من المشاهدات في حلقاته سواء كان ذلك من خلال القنوات الناقلة له عبر التلفزيون فضائياً، أو من خلال المشاهدة عبر الأنترنت.مسلسل ارطغرل نجاحه يمتد في العديد من الدول مسلسل ارطغرل 107 العربية وغير العربية، لكن نجاحه الكبير كان في الدول الإسلامية تحديداً. وفي أرطغرل 107 يواصل ارطغرل صراعاه مع الخونة والجواسيس ويكشف فيها خيانة سعد الدين كوبيك.

وتدور أحداث مسلسل ارطغرل بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، وحيث كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر، خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم بانتظار قائد بطل، حيث ظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف. ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وذلك في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة، لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، حيث كانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب، وانتصر على أعدائه بالعزم والصبر والذكاء، ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها، منهياً بذلك معاناتهم الطويلة، وليصبح بذلك الرجل الذي غير خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية، التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.

مسلسل ارطغرل 107 يغلب عليه الطابع الديني التاريخي، ويوضح قوة المسلمين في وقت تعاني فيها الأمة الإسلامية من العديد من المشاكل، ومسلسل ارطغرل عبارة عن مسلسل مسلسل ارطغرل 107 مكون من أربع أجزاء حتى الآن، تم عرض ثلاثة أجزاء منهن والىن يتم عرض الجزء الرابع ومن المتوقع أن يستمر عرض هذا الجزء حتى عام 2019، ويذاع حلقة أسبوعياً وتمتد الحلقة لساعتين تقريباً. وكان قد توقف تصوير مسلسل مسلسل ارطغرل 107 ارطغرل من قبل بسبب نشوب حريق في أماكن التصوير، إلا أنه عاد واستكمل تصوير باقي الحلقات، ويذاع المسلسل كعرض أول على قناة تي ار تي التركية الفضائية وهي تبث على القمر ترك سات ونايل سات وعرب سات، وتعرض المسلسل مترجم يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة السعودية، الثامنة بتوقيت مصر، وبعد يوم كامل وفي نفس مسلسل ارطغرل 107 التوقيت قناة دعوة تنقل المسلسل على شاشتها يوم الخميس من كل أسبوع كعرض ثاني لنفس الحلقة. اول حلقات المسلسل التاريخي والمنتظر بكل قوة وهو من اقوي المسلسلات موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 للعربية على قناة TRT الأولى، ويعد المسلسل التركي التاريخي من أشهر مسلسلات الدراما التركية، حيث يحكي المسلسل قصة حياة وبطولات الغازي ارطغرل الذي وحد القبائل التركية، وتخلص من الخونة ارطغرل 107 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 في القرن الثالث عشر الميلادي، مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 107 وهو من مهد تأسيس الدولة العثمانية، لأبنه عثمان الأول، المسلسل من تأليف وإنتاج المؤلف التركي، محمد بوزداغ، المسلسل يروي الكثير من وقائع قبيلة قابي، وهي قبيلة ارطغرل 107 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 ارطغرل، وتنقلاتها خلال تلك الفترة، المسلسل ارطغرل 107 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 107 من إخراج المخرج التركي المشهور متين غوناي، وقد قام بدور الغازي ارطغرل في المسلسل، الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.