تراند اليوم : أكثر من نصف مليون طالب هندي يتغيبون عن الامتحان والسبب هذا القرار !

نيودلهي - الخليج 365

قالت وسائل إعلام هندية محلية إنّ آلاف الطلاب لم يذهبوا لتأدية الامتحانات السنوية المؤهلة للجامعة بعدما نجحت الحكومة في إيقاف الغش المنتشر المصاحب لها؛ كما ذكرت سكاي نيوز عربية، موضحة أنّ تشديد المراقبة على الامتحانات دفع أكثر من 600 ألف طالب في كبرى ولايات الهند «أتر برديش» للتغيّب عن الامتحانات، ما يفوق 10% من إجمالي الطلبة المسجلين.

ووضعت الحكومة الهندية كاميرات مراقبة متطورة في المدارس ومراكز الاختبار هذا العام، إضافة إلى نشر قوى شرطية لمحاربة «مافيا الغش»، التي تزايدت في السنوات الأخيرة بسبب حاجة الطلاب إلى نسب مرتفعة، تصل أحيانًا إلى 99%؛ للتمكّن من الالتحاق بالجامعة.

وعمدت مافيا الغش إلى استخدام ممارسات غير قانونية لمساعدة الطلاب؛ مثل رشوة مراقبي الامتحانات أو تسريب الامتحانات قبل موعدها.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا» إنّ حالات غش تمت بمساعدة مدرسين، وفي حالة كان سهّل مدير مدرسة الغش؛ وقبض عليهم جميعًا.

اقرأ أيضاً