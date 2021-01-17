الاكثر متابعة اليوم - تأييد حبس سما المصري في قضيتها مع ريهام سعيد

أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر ضد الفنانة سما_المصري، بحبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف ريهام_سعيد.

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وكانت النيابة أحالت سما المصري إلى المحاكمة، وقال أمر الإحالة إنه في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، قامت المتهمة بقذف ريهام عن طريق تليفون المجني عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً في عرضها، وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور ووجهت للمجني عليها العبارات المبينة وصفاً بالأوراق، وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق واتس أب.

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واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.