تراند اليوم : دعاء ليلة القدر .. جديد ادعية ليلة القدر

نقدم لكم زوارنا الاعزاء دعاء ليلة القدر بمناسبة مرور العشرة الاواخر من شهر رمضان المبارك، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى ملطلع الفجر.

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار).

إلهي وقف السائلون ببابك ، ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك،

إلهي إن كنت لاتكرم في هذا الشهر إلامن أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه ،

إلهي إن كنت لاترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لاتقبل إلا العاملين فمن للمقصرين،

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إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ،واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ،واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

إلهنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة ، و اجعل التقوى لنا أربح بضاعة ، و لا تجعلنا فى شهرنا هذا من أهل التفريط و الإضاعة ، و امنا من خوفنا يوم تقوم الساعه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ، وعلمتنا الحكمة و القران ، اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ، و لك به من العاملين ، و بالأعمال مخلصين و بالقسط قائمين ، وعن النار مزحزحين ، و بالجنات منعمين و إلى وجهك ناظرين.

اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين ، وعند ختمه من الفائزين. فنسألك اللهم بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته فى كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ، أن تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ، ونور أبصارنا ، وشفاء صدورنا و جلاء أحزاننا ، وذهاب همومنا و غمومنا ، و دليلنا إليك و إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم احيينا مستورين ، و امتنا مستورين ، و ابعثنا مستورين و أكرمنا بلقائك مستورين.

اللهم استرنا فوق الأرض ، واسترنا تحت الأرض و استرنا يوم العرض ، اللهم اشف مرضانا و مرضى المسلمين ، و ارحم موتانا و موتى المسلمين ، و اقض حوائجنا و حوائج السائلين.

اللهم تول أمورنا ، وفرج همومنا ، واكشف كروبنا.

اللهم أوردنا حوض نبيك سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، و اجعله لنا شفيعا ، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها ابدا.

ربنا فقنا عذاب النار.ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين و المسلمات ، الأحياء منهم و الأموات ، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

وأصلح ذات بيننا ، وألف بين قلوبنا ، وانصرنا على أعدائنا ، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقوائنا ما أحييتنا ، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ما أبقيتنا ، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك حبك ، وحب من يحبك ، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك

، اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا ، وتضع وزرنا ، وتطهر قلوبنا ،وتحصن فروجنا ، وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة ،

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ،

اللهم اختم لنا بخير ، واجعل عواقب امورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.

اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تغفر لنا ذنوبنا ، أن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتولى أمرنا ، أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ، يا مفرج الكروب فرج كربنا ، واغفر ذنبنا واستر عيبنا ، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ،

اللهم هبنا نفوسا ً مطمئنة ، تؤمن بلقائك ، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،

اللهم هئ لنا من أمرنا رشدا ً ، واجعلنا من عبادك السعداء.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت اليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم.

اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تسلم عليهم الملائكة.

اللهم اجعل دعائنا خالصا ً لوجهك الكريم.

اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام.واجعل خير أيامنا يوم لقاك ،

اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعلمون ، ويعلمون فيخلصون ، ويخلصون فيخلصون.ويخلصون فيقبلون ، ويقبلون فينعمون ، وينعمون ، وينعمون فيشاهدون برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ألف بين قلوب المسلمين والف بين حكام المسلمين بكلمة الحق والدين ووفقهم للعمل بكتاب الله وسنة النبي الهادي الأمين.

اللهم صل صلاتك الكاملة وسلم سلامك التام على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.......

اسألك يالله ياعلي يارحيم في هذا الشهر الكريم والوقت العظيم يامجيب دعوة المضطر

ان تغفر وترحم لناشر هذه الرساله ولوالديه وكل من قرأها

وتطرح البركه في عمره وتنور ظلمة قلبه وتحقق له امره وتغفر له ذنبه وتضاعف له اجره

وتزيد له رزقه وتصلح شأنه وترحمه عند الموت وتوسع له قبره وتجعله روضه من رياض

الجنه وتثبته بالقول الصالح عند الصراط وفي وقــت الحساب وتجعله من اهل

الجنه لا من اصحاب النار,,وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه

اجمعين

اللهم آمين آمين يارب العالمين