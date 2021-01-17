تراند اليوم : رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية

شاركنا معكم في المقالات السابقة الكثير من امور اصدار الرخصة وصلاحيتها واسعارها والان سنشارككم رسوم التجديد لرخصة القيادة السعودية والتي تستطيعون تجديدها بكل سهولة ويسر وانت في بيتك من خلال الموقع الممثل والقريب من الوزارة وهو موقع ابشر السعودي ما عليك الا ان تدخل بياناتك الكترونيا وانت جالس في بيتك دون الحاجة للخروج من المنزل ودخول زحمة الوزارات وهنا نعطيكم معلومات عن تجديد الرخصة السعودية عبر موقع انشر ورسوم تجديد رخصة القيادة .

خطوات تجديد الرخصة السعودية عن طريق ابشر

يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية من خلال الضغط على اسم الموقع .

تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية أبشر، تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر، وإذا كنت مستخدم جديد فعليك بملأ البيانات المطلوبة .

بعد تسجيل الدخول، إختار الخدمات الإلكترونية ويتفرع منها عدد من الخدمات إختار منها المرور ثم إختار تجديد رخصة القيادة .

سيظهر لك صفحة متاح فيها متطلبات الخدمة، وهناك بعض المعلومات المطروحة في تلك الصفحة تشرح لك كيفية الإستفادة من الخدمة، وأسفل المعلومات موجود زر التالي برجاء الضغط عليه .

قم بإدخال تجديد الرخصة وإختار عدد سنوات التجديد في المربع المخصص لها ثم إضغط التالي، وهنا يجب إدخال عدد السنوات حسب الرسوم المسددة، فتكلفة التجديد سنتان هي 80 ريال ،وتكلفة التجديد ل5 سنوات هي 200 ريال ،وتكلفة التجديد عشر سنوات هي 400 ريال .

بعد إدخال المعلومات اللازمة يتم إخبارك بتأكيد التجديد ومن ثم تجديد الرخصة بالنجاح، وعند إستلام الرخصة الجديدة لابد من توافر معك الإقامة والرخصة القديمة .

يمكن الحصول عل الرخصة الجديدة أخيرا ويتم إعلامك برسالة على جوالك إما من أقرب فروع المرور لك أو عن طريق البريد السعودي مقابل دفع رسوم بسيطة، ويتم إرسال الرسالة للجوال المسجل به من خلال أبشر .

رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية

تبلغ رسوم تجديد رخصة القيادةالسعودية المنتهية والتي تريد ان تجددها عبر الموقع الالكتروتي الخاص بالوزارة ابشر وهي كالآتي: