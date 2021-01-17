تراند اليوم : الوزن المسموح به في الخطوط السعودية 2018

جميع شركات الطيران عبر العالم والتي تخضع لقوانين وسياسة دولية تم خطها ووضع انظمة معينة للسير عليها والتي بدورها تحمي كل من الشركة والسياح والمواطنين فشركات الطيران في المملكة العربية السعودية تعمل علي مدار الوقت والتي تحتوي ايضا علي اسطول كبير جدا من الطائرات العامة والخاصة حيث تقدم الكثير من الخدمات المميزة والسفريات المريحة الرائحة وتحمل تلك الشركات كل انواع سبل الراحة والعناية للمسافر مع الحفاظ علي معايير الامن والسلامة توفير افضل اسعار التذاكر في مختلف ارجاء العالم فمن ضمن تلك السياسات والقوانين التي تخضع لها شركات الطيران في المملكة هي حساب نسبة الحمل في الطائرات فكم من الوزن يسمح للمسافر ان يحمل معه علي متن الطائرة .

الوزن المسموح به في رحلات الطيران علي متن الخطوط السعودية 2018

الوزن المسموح به في شركات الطيران العالمية في المملكة العربية السعودية في الرحلات المحلية درجة 30 Business كيلو ودرجة 20 Economy كيلو وفي العروض الترويجية 15 كيلو اما علي صعيد الرحلات الدولية هناك درجة 30 Business كيلو ودرجة 20 Comfort كيلو ودرجة 20 Economy كيلو وغير ذلك من الاوزان الثقيلة من الممكن ان يواجه المسافر عدة مشاكل في المطار او دفع غرامات مالية او اما ان تضاف الحمولة الزائدة في الشحن السريع علي متن الطائرة وذلك للحفاظ علي حياة المسافرين والالتزام بمعايير الامن والسلامة في الرحلات الجوية في كافة مطارات العالم .