تراند اليوم : لأول مرة.. محمد عساف يحيي حفلًا في السعودية

الخليج 365/

كشفت شركة “بلاتينوم ريكوردز” عن موعد جديد للحفل الأول للمطرب الفلسطيني محمد عساف في السعودية، بعد تأجيل حفله الذي كان من المقرر أن يقام يوم 22 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

ويحيي عساف حفلًا غنائيًا، وذلك للمرة الأولى، في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة الرياض، بقصر طويق (حي السفارات) بتاريخ 5 تموز/يوليو.

ولاقى إعلان عساف عن الحفل حفاوة بالغة وترحيبًا كبيرًا من الجمهور السعودي والخليجي، مؤكدين أنهم ينتظرونه بشغف، إذ نشر عساف “بوستر” الحفل، عبر حسابه على إنستغرام، وأرفقه بتعليق: “الجمهور الغالي في السعودية، موعدكم الأول مع محمد عساف في الرياض في قصر طويق ( حي السفارات ) بتاريخ 5 يوليو المقبل.

وينضم عساف إلى عدد من النجوم لإحياء حفلاتهم في السعودية، وأبرزهم ماجد المهندس، وإليسا، وأنغام، ومحمد عبده، وراغب علامة، وشيرين، وأصالة، ونوال الكويتية، وداليا مبارك، وعبد الله الرويشد، وكارمن سليمان، وغيرهم الكثيرون.

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