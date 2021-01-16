تراند اليوم : فيديو مزرعه جرش ..+18 فيديو مزرعه جرش رقص بالبكيني

أثار فيديو مزرعه جرش جدلاً واسعاً عقب تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وأظهر فيديو مزرعه جرش فتيات أردنيات وهم يرقصون على ايقاع أغاني أجنبية وهم يرتدون ملابس السباحة البكيني.وظهرت مجموعة من الفتيات الاردنيات وهم يتراقصون في إحدى المزارع في جرش وهم يرتدون ملابس البكيني الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الاردن.

اثار فيديو انتشر كما الهشيم في النار بين الاردنيين حفيظة الشارع الاردني الذي طالب الامن بضبط الشباب والفتيات اللواتي ظهرن فيه لا سيما انهن ظهرن بلباس البحر البكيني ورافق الموسيقى رقص خليع لاثنتين من الفتيات في ذات التسجيل.

وقال مدونون ونشطاء ان هذا الفيديو المنتشر خارج عن عادات وتقاليد الاردنيين المستمده من الشريعه اضافة الى ان الفيديو خرق لامر الدفاع الذي منع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي مطالبين الامن بضروره معاقبة كل من ظهر في ذاك الفيديو