تراند اليوم : لأول مرة.. إلغاء حفل جوائز "نوبل" السنوي لعام 2020

ستوكهولم/ الخليج 365

أعلنت مؤسسة "نوبل"، صباح الأربعاء، إلغاء حفل جوائزها السنوي للعام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك لأول مرة منذ عام 1956.

وقال مدير مؤسسة نوبل لارس هايكنستين، في بيان صحفي له "أسبوع نوبل لن يكون كما هو عادة بسبب الوباء الحالي، هذا عام خاص جدًا، يحتاج فيه الجميع لتقديم تضحيات والتكيف مع الظروف الجديدة".

وفتح متحف جوائز نوبل أبوابه أمام الزوار في 3 تموز/ يوليو الجاري، للمرة الأولى منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بسبب جانحة كورونا.

واقترب عدد الإصابات بكورونا في العالم حتى مساء الثلاثاء، من 15 مليوناً، توفي منهم ما يزيد على 615 ألفاً، وتعافى قرابة 9 ملايين مصاب، وفق موقع (ورلدوميتر).

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