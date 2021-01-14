الاكثر متابعة اليوم - الموت يفجع هيفا وهبي ورسالتها ليسرا

فُجعت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي بوفاة صديقها “علي” ابن شقيقة المخرج اللبناني ناصر فقيه، بعد اصابته بـ فيروس_كورونا ولم يستطع مقاومته فمات وكان يستحق الحياة.

نشرت صورته على صفحاتها وقالت: الله يرحم روحك مش عبصدق إنك رحت”

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كورونا يقضي على الشبان وعلى كبار السن، والبعض لا يتخذ التدابير اللازمة ويساهم بإصابة المئات من الذين يلتزمون كثيرًا، وبات لبنان على مقربة من السيناريو الإيطالي حيث لا أماكن في المستشفيات ولا بالعناية الفائقة بسبب وصول عدد الإصابات يوميًا إلى 5000 شخص.

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ومن جهة أخرى، وجهت هيفا رسالة إلى يسرا التي انتصرت على الفيروس وجاء نتيجتها سلبية بعدما عان من كورونا لأسبوعين، وقالت: “الحمدالله على سلامتك يا قلبي، حبيبتنا يسرا تعافت كليًا من كورونا والمسحة جاءت سلبية اليوم”

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يسرا انتصرت على هذا الفيروس اللعين بإيمانها وبمحاربتها وبحبها للحياة، وقد يكون درسًا لها هذه المرة حتى لا تتواجد في حفلات أو مناسبات عامة.