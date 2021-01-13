الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي اعتذرت عن مسلسل يسرا؟

أعلن المنتج المصري جمال العدل، اعتذار الفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي، عن المشاركة في أحدث مسلسلات النجمة المصرية يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، انتاج شركة العدل جروب.

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قال المنتج، جمال العدل، إن هيفاء وهبي اعتذرت عن المسلسل قبل نحو شهر وذلك بسبب ارتباطاتها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة، فضلاً عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان، وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.

وأكد العدل، أن البحث جارِ عن فنانة بديلة لكي تؤدي الدور الذي كانت مرشحة له هيفاء وهبي في أحداث المسلسل.

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المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب والمنتج جمال العدل، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.