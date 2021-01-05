تراند اليوم : فيديو داعش الجديد .. شاهد فيديو ولاية سيناء الجديد يثير الجدل HD فيديو ولاية سيناء امس

فيديو ولاية سيناء امس ، فيديو داعش الجديد ، فيديو ولاية سيناء الجديد ،وتعقيباً على ما ينشر ويتم الترويج له بواسطة المنابر الإعلامية من صفحات سوشيال ميديا/قنوات/مواقع اخبارية موالية لجماعة الإخوان الإرهابية حول براءة مرتكبى جريمة اغتيال النائب العام ، سوف أعرض هنا بعض النماذج التي إنضمت لصوف العناصر الإرهابية وأدعت أسرهم وهذه المنابر الإعلامية زيفاً إختفائهم قسرياً بعد قيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم وهذه بعض النماذج:-

عمرو إبراهيم الديب ابن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ابراهيم الديب أدعت اسرته وعلي رأسهم والده في عدد من القنوات والمنابر الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان انه ألقي القبض عليه خلال زيارته للقاهرة وقامت قوات الأمن بإخفائه قسرياً قم تصفيته في سبتمبر ٢٠١٧ ، ليظهر بعد ذلك في أحد إصدارات تنظيم ولاية سيناء الإرهابي يقاتل في صفوف التنظيم وأعلن التنظيم انه قتل بعد أن تم إرساله لمحافظة القاهرة علي رأس خلية إرهابية لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف الأجهزة الامنية المصرية

عبدالرحمن محمد الشهير بـ عبدالرحمن الدوكش وكنيته "أبو البراء المصري" من منطقة الزيتون بالقاهرة ، كان قيادي ميداني في صفوف جماعة الاخوان قبل أن تعلن أسرته ومنابر إعلامية موالية لجماعة الإخوان علي رأسهم شبكة رصد إختفائه قسريا في عام ٢٠١٥ بعد مداهمة منزله من قبل الأجهزة الأمنية ، لنكتشف بعد ذلك إنضمامه لصفوف تنظيم داعش الارهابي بسوريا ومقتلة في عملية إنتحارية بمدينة حلب

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محمد مجدي الضلعي طالب بكلية هندسة جامعة القاهرة مثل من سبقه أدعت عائلته ومن ثم منابر الإخوان القبض عليه من قبل الأجهزة الامنية وإخفائه قسرياً في عام ٢٠١٥ ليظهر بعد ذلك في إصدار لتنظيم داعش الإرهابي يسمي "نور الشريعة" عرض في مارس ٢٠١٧ يظهر إلتحاقه في صفوف عناصر الحسبة التابعة لتنظيم ولاية سيناء الإرهابي وقد ظهر الضلعي في الإصدار يهدد الصوفيين وقياداتهم في سيناء وأمهلهم مدة زمنية للاستتابة علي حد وصفه، معتبرا أنهم مشركون، لأنهم يتبعون مشايخ طرقهم، ويطيعونهم طاعة عمياء، ويتبركون بالأضرحة، وخص بالتهديد الطريقة الأحمدية السيناوية والطريقة الجريرية

محمود الغندور المكني "أبو دجانة المصري" أدعت منابر الجماعة الارهابية إختفائه قسرياً في عام ٢٠١٤ ليظهر في صفوف عناصر تنظيم داعش الإرهابي عام ٢٠١٥ ويلقي مصرعه بتنفيذ عملية إنتحارية بمدينة الرمادي العراقية

ما قمت بعرضه هي بضع نماذج فقط من عشرات بل مئات من أشخاص إلتحقوا وقتلوا في صفوف العناصر الإرهابية، لهذا لا يجب أن نصغي ونعطي إهتماماً وثقل لما تنشره هذه المنابر الاعلامية من ادعاءات زائفة عند تنفيذ أحكام اعدام لعناصر ارهابية اعترفت بإرتكابها لمثل هذه الجرائم،

فهؤلاء يدافعون عن الذين أعدموا ويقولون إنهم أبرياء لقد قالوا نفس الكلام عن هذه النماذج المذكورة أنهم معتقلون ومختفون قسرياً ثم أنهم مع داعش وغيره من الجماعات الإرهابية، من أعدموا اليوم يحاكمون منذ 4 سنين ومروا بكل مراحل التقاضي