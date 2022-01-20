تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وارسنال HD بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال مشاهدة مباراة ليفربول مباشرة

بث مباشر ليفربول بث مباشر ليفربول وارسنال بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال مباراة ليفربول مباشرة مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر في المباراة التي تقام على الإمارات ضمن منافسات الإياب للدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة،سيبحث كل فريق في لقاء اليوم عن الانتصار وخطف بطاقة العبور للدور النهائي من البطولة لمواصلة الصراع على اللقب، التعادل السلبي سيطر على نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الأنفيلد وفشل كل فريق في الوصول لشباك المنافس.

ليفربول بدى متأثرا بغياب بعض نجومه في اللقاء الماضي وخاصة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني ولا سيما وأن غياب الثنائي أثر كثيرا على النجاعة الهجومية للريدز ولم يخلف الفريق العديد من الفرص في اللقاء الماضي، وسيبحث في لقاء اليوم عن استغلال انصاف الفرص والعودة من استاد الإمارات ببطاقة العبور للأدوار النهائية.

ليفربول قادم للقاء اليوم من انتصار مثير على برينتفورد بثلاثية دون رد في لقاء تألق فيه أبناء الألماني يورجن كلوب وسيبحث الفريق في مواجهة اليوم عن مواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب البطولة، الجهاز الفني ليفربول تلقى صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تأكد انضمام لاعب خط الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين لقائمة الغيابات عن لقاء اليوم ولا سيما وأنه يعاني من الإصابة في الكاحل ولكنها ليست خطيرة ألا أن الجهاز الفني لا يريد المغامرة باللاعب للحاجة إليه في الفترة القادمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكير

الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، أرنولد.

وسط الملعب: جوردان هندرسون، فابيينو، ميلنر.

الهجوم: ديفوك اوريجي، هارفي إليوت، جوتا.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة لها

موعدكم مع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم أمام أرسنال في تمام الساعة 20:45 بتوقيت غرينيتش، الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مواجهة ليفربول وأرسنال عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports 1 HD Premium.

وفي الجانب الأخر سيكون أرسنال متحفظا في مواجهة اليوم لتحقيق الفوز والعبور للنهائي ولا سيما وأن المدفعجية يسير بصورة جيدة إلى حد ما في مشواره بالبريميرليج بالأونة الماضية، أرسنال تسيطر عليه أجواء من التفاؤل في ظل تقلص عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا على عكس الفترة الماضية التي شهدت تفشي كبير بين اللاعبين للفيروس المستجد، وخاصة وأن أرسنال طلب تأجيل مباراته في ديربي شمال لندن أمام توتنهام، وهو الطلب الذي تم الموافقة عليه في ظل غياب العديد من اللاعبين في صفوف الفريق اللندني، وتسببت الإصابات وحالات الإيقاف والإصابة بعدوى كورونا ومشاركة لاعبين في كأس الأمم الأفريقية في قلة اللاعبين المتاحين في قائمة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا الأمر الذي كان كافيا لتأجيل مباراة الدوري.

وسيبحث الفريق الإنجليزي في لقاء اليوم عن تفادي الأخطاء الدفاعية أمام هجوم ليفربول مع استغلال التعثرات وغياب الانسجام في وقت كبير بين لاعبي الريدز من أجل حصد النقاط الثلاثة والخروج من المواجهة بالعلامة الكاملة واستمرار رحلته نحو استعادة الألقاب الغائبة عن النادي منذ فترات طويلة.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول

حارس المرمى: رامسدال

خط الدفاع: بن وايت – سيدريك سواريس– توماسو – لوكاس تيرني

خط الوسط: ألبيرت لوكونجا – جرانيت شاكا – مارتن أوديجارد – مارتينيلي