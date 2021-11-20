تراند اليوم : عثمان الحلقة 71 مترجمة للعربية كاملة HD

قيامة عثمان الحلقه 71 نور بلاي المؤسس عثمان الجزء الثالث قيامه عثمان الحلقه 71 عثمان الحلقة 71 مسلسل عثمان 71 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 71 مسلسل عثمان الحلقة 71 مسلسل عثمان الحلقه 71 مسلسل قيامة عثمان الحلقة 71 وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول إقامة الدولة العثمانية والمعارك التي خاضتها قبيلة الكايي في رحلة الفتوحات والانتصارات ونجدة المظلوم، حيث يتولي عثمان قيادة القبيلة ليكون خليفة لوالده ارطغرل الغازي فيعتبر أصغر أبناءه وثالث الأبناء الذكور، ويكشف المسلسل الكثير من المفاجئات المثيرة والتي لا يعرفها الكثيرون، ويستمر المؤسس في حربه ضد الصليبيين والتتار وأعداء دولته.

وشارك في مسلسل قيامة عثمان عدد من أهم أبطال الدراما التركية وعلى رأسهم النجم بوراك أوزجيفيت، حيث شارك في العمل إيمره باسلاك، أوجه تورار، بوسي أرسلان، يغيت أوشان، اتشيليا أوزجان، عمر آغان، سيدا يلدز، عابدين يريباكان، وباقة من ألمع النجوم.

ومن المقرر أن تعرض قناة اي تي في التركية مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الغازي يوم الأربعاء، بينما يذاع المسلسل مترجم باللغة العربية عبر قناة اليرموك الاردنية والفجر الجزائرية ودعوة الإسلامية يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وتركيا والعراق وقطر.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 71

نشاهد في حلقة الليلة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان ، أن هناك اشتباكات عنيفة سوف تندلع بين مقاتلي الكاي وبين الصليبيين ، حيث يسعى الكثير من أعداء إمبراطورية أن يتخلصوا من عثمان بن أرطغرل، حيث يأخذ نيكولا قرار بأن يقوم بارسال مقاتليه من أجل الهجوم علي قبيلة الكايي لتحدث معركة كبيرة بين محاربي عثمان وبين الصليبين ، تنقل قناة ITV التركية مسلسل قيامة عثمان مرة واحدة أسبوعياً كل أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2021 على قمر نايل سات

تملك قناة ATV التركية جميع الحقوق الحصرية لبث مسلسل المؤسس عثمان المؤسس وذلك موسمه الثالث على التوالي حيث استطاعت القناة أن تحقق نجاح كبير في الترويج لمسلسل المؤسس عثمان خلال الجزؤ الجديد

الترميز التردد القمر الصناعي 27500 11524 نايل سات 27500 11628 ترك سات 27500 12692 استرا

تردد قناة اليرموك الاردنية 2021

إليكم في هذه الفقرة تردد قناة اليرموك الأردنية علي القمر الصناعي النايل سات وهذا التردد الجديد والحالي للقناة بعد التحديث الأخير لها سنعرضه أمامكم في الفقرة التالية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد 11678.

الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة atv التركية على النايل سات