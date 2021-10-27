تراند اليوم : ماتش برشلونه بث مباشر .. بث مباشر برشلونة ورايو فاليكانو مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت برشلونة ضد ورايو فاليكانو HD بث مباشر ماتش برشلونة الآن

ماتش برشلونه بث مباشر مشاهدة ماتش برشلونة بث مباشر يلا شوت مباراة برشلونة بث مباشر ضد رايو فاليكانو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، عبر موقعنا، مباراة سهلة لزعيم كتالونيا امام مُضيفه رايو فاليكانو اليوم بالليجا, ولم يفز المُضيف في آخر 13 لقاء على نظيرة بارسا, كما تتميز لقاءات الفريقان بالغذارة التهديفية حيث سجل برشلون معدل 4.3 هدف في اللقاء الواحد, وتعد تلك أطول سلسلة انتصارات للبارسا على فريق في الدوري وأيضاً من أعلى معدلات زيارة شباك المنافس, لدى رايو فاليكانو إمكانيات محدودة امام البارسا على أرض ملعبه وتوضحها نسبة فوزه على برشلونة بنسبة 16% فقط, وتعتبر تلك أقل نسبه له أمام أي منافس آخر, ويتمير برشلونة بالقسوة على منافسيه الوافدين الجدد لليجا الإسبانية, فقد فاز برشلونة على هويسكا وإلتشي دون تلقي أي أهداف, ويعد يوم الأربعاء فأل خير على بارسا فقد فاز في مبارياته الأربع الأخيرة في نفس اليوم, وهو يوم سيء لرايو فاليكانو فقد فاز في 2 وتعادل في مثلهما, ولكن فرصة فاليكانو ليست ضعيفة أمام برشلونة, ففريق البارسا لم يعد كما كان من جميع النواحي, خاصة الناحية التهديفيفة , فقد أحرز فقط 15 هدف في أول 9 لقاءات له بالليجا, ويعد ذلك أدني معدل تهديفي له خلال تلك الفترة.

يعاني برشلونة بشدة في الموسم الجاري من تراجع النتائج والترتيب سواء في بطولة الليجا أو دوري أبطال أوروبا، برشلونة قادم للقاء اليوم من الهزيمة امام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بهدفين مقابل هدف في لقاء لم يقدم فيه فريق برشلونة الأداء القوي المنتظر منه ولا سيما وأن اللقاء كان على ملعبه ووسط جماهيره، برشلونة سيخوض لقاء اليوم تحت شعار لا بديل عن الانتصار من أجل الزحف للأمام في جدول ترتيب الليجا في البداية ثم الحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الليجا وأن كانت فرصته بتتأزم في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق الكتالوني حاليا.

برشلونة يقع حاليا في المركز التاسع وهو مركز لا يليق تماما مع حجم وقدرات الفريق الكتالوني ولا سيما وأن البرسا حصد 15 نقطة فقط، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ومني بالهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 15 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مصر، الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 6:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة برشلونة ورايو فاليكانو عبر قنوات بي إن سبورت وموقعنا يلا شوت توداي.

وفي المقابل لا يختلف موقف رايو فاليكانو كثيرا عن برشلونة وخاصة وأنه قادم من هزيمة أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية بثلاث أهداف مقابل هدفين، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن استغلال عامل الدعم الجماهيري بجانب انكسارات برشلونة الأخيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين موقفه بجدول تريتب الدوري الإسباني.

رايو فاليكانو يقع حاليا في المركز السابع برصيد 16 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء ومني بالهزيمة في 4 مباريات، وأحرز الفريق 17 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل رايو فاليكانو الرسمي امام البارسا