تراند اليوم : بث مباشر يوفنتوس .. بث مباشر مباراة يوفنتوس وساسولو مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر HD يوفنتوس بث مباشر اليوم

ينقل يوتيوب الدوري الإيطالي في بث مباشر مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الايطالي ضمن الأسبوع 10 على ملعب أليانز ستاديوم، بث مباشر يوفنتوس ضد ساسولو البث المباشر لمواجهه يوفنتوس ضد ساسولو juventus vs sassuolo اليوم الاربعاء في الدوري الايطالي ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل فريق يوفنتوس علي ارضيه ملعبه نظيره ساسولو اليوم الموافق 27 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الاسبوع العاشر من منافسات الدوري الايطالي لهذا الموسم ، وعلي ارضيه ملعبه أليانز ستاديوم سوف يستقبل اليوفي نظيره ساسولو وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري الايطالي لهذا الموسم ، وسوف يبحث اليوم كل فريق عن تحقيق نتيجه جيده في قمه مباريات الدوري الايطالي لهذا الموسم وحصد الثلاث نقاط من اجل تحسين مركزه ، وسوف تبدا اليوم مباراه يوفنتوس و ساسولو في تمام الساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة يوفنتوس وساسولو

فريق يوفنتوس هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله العاشره من منافسات الموسم الحالي للدوري الايطالي ، فريق يوفنتوس كان قد نجح في الخروج من مباراته الاخيره بنتيجه التعادل في قمه مباريات الجوله التاسعه من الدوري الايطالي يوم الاحد الماضي وجاء هذا التعادل مع حامل لقب الدوري المسوم الماضي مع فريق انتر ميلان وانتهت المباراه بتعادل الفريقين بنتيجه هدف مقابل هدف ، يوفنتوس حاليا هو صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان خاض 9 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلالهم حقق اليوفي الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق في مبارتان.

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو

وعلي الجانب الاخر فريق ساسولو فهو الضيف في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الذهاب من منافسات الدوري الايطالي لهذا الموسم ، فريق ساسولو قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الايطالي لهذا الموسم وذلك برصيد 11 نقطه جمعهم فريق ساسولو بعد ان خاض هو الاخر 9 مباريات الي الان في الدوري الايطالي ومن خلال هذه المباريات كان الفريق قد حقق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وخسر ساسولو قبل مواجهه اليوم في اربع مباريات ، واخر مباراه لعبها ساسولو قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق فينيزيا السبت الماضي في الجوله التاسعه من الدوري وانتهت بفوز ساسولو بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف.