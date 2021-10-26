تراند اليوم : الزمالك وانبي بث مباشر .. الزمالك وانبي مباشر HD بث مباشر الزمالك ضد انبي يلاشوت مشاهدة مباراة وانبي بث مباشر الزمالك HD

الزمالك وانبي بث مباشر الزمالك وانبي مباشر HD بث مباشر الزمالك ضد انبي يلاشوت مشاهدة مباراة وانبي بث مباشر الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز، عبر موقعنا يلا شوت توداي.

يبدأ الزمالك رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية ومثيرة أمام إنبي، دائما ما تشهد مباريات الزمالك وإنبي ندية وإثارة بين الفريقين وعلى الرغم من تفوق الأبيض إلا أن إنبي يظل دائما منافسا شرسا، وسيبحث الزمالك في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لبداية رحلة الدفاع عن لقبه بدون أي مفاجأت أو صدمات.

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن عن قائمة الزمالك للقاء اليوم والتي شهدت تواجد كلا من ،محمد أبو جبل – محمد عواد - حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي -طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي - يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – إمام عاشور – يوسف أوباما

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الزمالك وإنبي عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات أون تايم سبورت.

وفي المقابل سيبحث إنبي في لقاء اليوم عن تحقيق أول مفاجأت بطولة الدوري وإسقاط حامل اللقب وحصد النقاط الثلاث، الفريق البترولي احتفظ بالقوام الاساسي له خلال الميركاتو الصيفي المنصرم ولا سيما في ظل رغبة حلمي طولان المدير الفني في تقديم أداء أفضل واحتلال مركز متقدم بجدول الدوري، ولم يرحل عن الفريق إلا القائد رامي صبري الذي انتهى عقده مع الفريق وانضم لفريق فاركو الوافد الجديد للدوري الممتاز.