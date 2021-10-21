تراند اليوم : الاهلي السعودي مباشر .. مباراة الأهلي السعودي مباشر ضد الطائي HD الاهلي والطائي مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي مباشر

مباراة الاهلي والطائي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والطائي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.واستطاع الأهلي أن يستعيد توازنه من جديد ويحقق الفوز في الجولة الماضية على حساب الاتفاق برباعية دون رد، الأهلي واجه سوء توفيق في المباريات الماضية ولم يحقق الفوز في أي مباراة خلال السبع جولات السابقة إلا أن الفريق استعاد جزء كبير من تألقه وبريقه في اللقاء الأخير وحصد أول فوز له في الدوري، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تحقيق الانتصار الثاني في الموسم وعلى التوالي من أجل الزحف للأمام والابتعاد عن صراع القاع.

الأهلي يتواجد قبل مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين وأحرز 10 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطائي

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: عبد الباسط هندي – معتز هوساوي – محمد خبراني – عبد الله حسون

في خط الوسط: علي الأسمري – نوح الموسى

في خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب – محمد المجحد – سلمان المؤشر

في خط الهجوم: عمر السومة

موعد مباراة الأهلي والطائي والقنوات الناقلة لها

الاهلي السعودي مباشر .. مباراة الأهلي السعودي مباشر ضد الطائي HD الاهلي والطائي مباشر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي مباشر تتابعون مباراة الأهلي والطائي في تمام الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت المدينة المنورة، وتذاع مباراة الأهلي والطائي عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.

وفي الجانب الأخر سيبحث الطائي صاحب الأرض والجمهور في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام أبها بهدف دون رد، الطائي يقدم مستوى متذبذب في بعض مباريات الموسم إلا أن لقاء اليوم سيكون قويا للغاية ولا سيما وأنه بمثابة 6 نقاط في ظل تقارب ترتيب الفريقين بجدول الدوري.

الطائي يقع في المركز الثاني عشر برصيد 7 أهداف بعدما فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر في 4 مباريات، وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

تشكيل الطائي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: مارتين لوكوف

خط الدفاع: حسن الجبيري - لوساو - مارسيلو - عبد العزيز مجرشي

خط الوسط: عبد العزيز الحرابي - جوميس كليمون

خط الوسط الهجومي: فهد الجهني - نوليدج موسونا - محمد حرزان

خط الهجوم: محمد الثاني