تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث على قناة اليرموك

موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث على قناة اليرموك، تتنوع المسلسلات التركية ما بين مسلسلات درامية ومسلسلات كوميدية ومسلسلات بالطابع الرومانسي بالإضافة إلى المسلسلات التاريخية، ومسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التركية التاريخية والذي حقق نجاح كبير في تركيا وفي الوطن العربي، حيث أن المسلسلات التاريخية تعتبر أنجح المسلسلات في تركيا، وقد تم عرض الموسم الأول منه في تاريخ 20 تشرين الثاني عام 2019، وهو من إخراج متين جونايو، وتأليف محمد بوزداغ، وبطولة الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، وخلال المقال سنتعرف على موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث.

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معلومات عن مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث

مسلسل المؤسس عثمان هو إكمال وإتمام لأحداث المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل، حيث أن كلا المسلسلين يعرضان أهم الأحداث التاريخية للخلافة العثمانية وقد تم عرض آخر حلقات مسلسل قيامة أرطغرل في 29 يوليو 2019، وعثمان هو الابن الأصغر للحاكم أرطغرل.

وتشتمل أحداث المسلسل على بناء الدولة العثمانية والتي كانت تسودها أحوال الضياع والتشتت والفقر وتحولها من هذه الأوضاع السيئة إلى عصر مليء بالازدهار والتطور والقوة والسلطة على يد المؤسس عثمان الأول.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث

لقد تصدر البحث عبر المواقع الالكترونية المختلفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الثالث، حيث أن هناك الكثير ممن يترقب عرض المسلسل على أحر من الجمر، وقد تقرر عرض المسلسل في يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيتم ترجمة الحلقة بعد عرضها في تركيا إلى اللغة العربية ويكون البث عبر موقع قصة عشق، الموقع الشهير في الوطن العربي والذي يعرض كافة المسلسلات التركية بالترجمة، والمسلسل يعرض في تركيا عبر قناة أي تي في ” atv” في تمام الساعة 08:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والاردن ولبنان، والساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية وتركيا وليبيا.

ويمكنكم التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية مع طرح الحلقة الأولى من الموسم الثالث والتي عرضت الأربعاء 6/10/ 2021 على قناة atv التركية، ويزاد البحث عن مواعيد مسلسل عثمان على قناة الفجر كونها تنقل المسلسل يومي الخميس والجمعة. ويتم عرض عثمان مترجم باللغة العربية وذلك يومي الخميس والجمعة من خلال، قنوات الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك وقناة وطن ودعوة الساعة الساعة الثامنة مساء و الإعادة الساعة الواحدة ظهراً.وتنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان الحلقه السابعة، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية