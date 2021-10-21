تراند اليوم : قيامة عثمان ٦٧ .. موقع نور بلاي مسلسل عثمان HD عثمان 67 HD عثمان67 النور بلاي مترجمة للعربية

بث موقع النوربلاي وقناة trt التركية الحلقة 67 من قيامة عثمان والتي توثق حقبة من صراع الدولة العثمانية مع الخونة والجواسيس والمغول وحلفائهم من الصليبين.

ففي أحداث الحلقة 116 تبدأ ملامح الغزو الصليبي للاناضول تتجهزعدة ممالك صليبية للتحرك بهدف كسر شوكة اسلامية الدولة السلوجقية.

ويتحدث مسلسل قيامة عثمان عن فترة تاريخية هامة وهي فترة حكم المغول ومحاولتهم في السيطرة على الدولة العثمانية والقضاء عليها، وتحديداً في القرن ال 13، وكيف استطاع أرطغرل في القضاء على المغول والصليبين طوال سنين حياته، وقد جاء الجزء الرابع من مسلسل قيامة ععثمان مكمل للأجزاء السابقة.

وبث موقع نور بلاي مسلسل عثمان الحلقة 67 والتي يعقد الغازي عثمان فيها صفقة تبادل أسرى تورغوت مقابل الكاهن غريفور ومساعده.