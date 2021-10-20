شكرا لبحثكم عن خبر بعد ظهورها بمهرجان الجونة.. من هي المحجبة التي أثارت الجدل على “الريد كاربت”؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، ظهرت صورًا لسيدة محجبة بإطلالة تمزج بين الأناقة والإحتشام.

ونالت هذه السيدة اهتمامًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن هويتها؛ حيث أنها لفتت الأنظار منذ اليوم الأول على السجادة الحمراء؛ نظرًا لأنها المحجبة الوحيدة بالمهرجان، وهو أمر نادر الحدوث.

وأثارت هذه السيدة الجدل بين المتابعين؛ مما شكك البعض أنها صور فوتشوب، وبسرعان البحث عنها تبين أنها الأردنية “نادين سمرة”، تشغل منصب مدير عام منصة “وياك”، التي أطلقت عام 2017، وهي منصة عربية للبث الرقمي والفيديو.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.