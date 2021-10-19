تراند اليوم : دعاء لابي المتوفي في عيد المولد النبوي

دعاء لابي المتوفي في عيد المولد النبوي ، دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب، يعد الشخص المتوفى من الاشخاص القريبين الى القلب فى الدعوات، وخاصة اذا كان من الاصدقاء والاقارب والاحبة على القلوب، حيث يتذكر المرء ما لديه من احباب تحت التراب وما عليه غير ان يتفقده بالدعوات المستجابة والمأثورة عن الميت ويطلب من الله الرحمة والمغفرة التامة بتخفيف الذنوب عنه وقراءة بعض السور من القرأن الكريم علي روحة الطاهرة والعطرة، وأن نتذكر المتوفي بالرحمة والدعاء، ومن خلال سطور المقال سوف نعرض بعض من الادعية المستجابة للميت فيما يلي.

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مكتوب

فقدان ارب الاشخاص لدى الكثير يعبر عن الحزن، حيث يلجأ الى الدعاء اليه بالرحمه والمغفرة وقراءة القرأن الكريم على روحه الطاهرة ويطلب من الكثير من حوله الدعاء لتخفيف الذنوب ومن الادعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين :

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

• اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• ربي بقدر نور صباح الجمعة واكثر أنر قبر فقيدي وبقدر سكون المقابر أنزل الطمأنينه والسكون على روحه وبقدر حاجته الى رحمتك ارحمه.

• اللهم أرحم من رحل عن هذه الدنيا ولم يبقى سوى ذكره الطيب.

• يارب في يوم الجمعة اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافيه يارب كان حسن الخلق والسيره يارب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنه وارزقه الفردوس الاعلى.

أفضل الادعية للميت بالرحمة والمغفرة

الدعاء للميت من الامور المهمة والتى يحتاجها لتكفير عن ذنوبه والتخفيف عنها، حيث يلجأ الاشخاص الى البحث عن الادعية المستجابة والمستحبة للمتوفي ومنها :

اللهم ارحم من حن لهم القلب وهم تحت التراب وانزل نورا من نورك عليهم ونور لهم قبورهم ووسع مدخلهم وانسهم في وحشتهم وغربته.

اللهم ارسل نفخات جنتك وبرد نعيمك على أحبابنا في القبور وزدهم سعه وسرور واجمعنا بهم في جنه الخلد.

يا رب ندعوك في يوم الجمعة أن تفتح لأمواتنا بابك ويسر لهم أسبابك واصرف عنهم عذابك واجزهم جنتك وثوابك واجمعهم مع نبيك في جناتك.