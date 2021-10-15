تراند اليوم : قناة الفجر الجزائرية مباشر .. قناة الفجر الجزائرية بث مباشر قيامة عثمان الجزء الثالث

قناة الفجر الجزائرية مباشر قناة الفجر الجزائرية بث مباشر حلقة جديدة تبث عبر قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV مساء اليوم الخميس من حلقات مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يحظى بكمية متابعة كبيرة في الوطن العربي .

يتم بث حلقة مسلسل قيامة عثمان عرض أولى يوم الخميس على قناة "الفجر الجزائرية Elfadjer TV" في تمام الساعة الـ 21:00 بتوقيت الجزائر ، وفي تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان .

على أن يتم اعادة حلقة مسلسل قيامة عثمان يوم الجمعة على قناة "الفجر الجزائرية Elfadjer TV" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت الجزائر، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان .

قناة الفجر الجزائرية 2019 طالبت من جمهورها داخل الجزائر وخارجه بضرورة ضبط تردداتها الرسمية للتمكن من متابعة و مشاهدة جميع حلقات مسلسل قيامة عثمان بللغة العربية ، بجودة عالية وبدون تشويش أو تقطيع على التردد التالي :-

10922

V

27500

ويعتبر مسلسل "المؤسس عثمان" من أهم المسلسلات التركية الدرامية والتاريخة التي تبث بالغة التركية ويتم ترجمته للغة العربية ، وهو من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان “المؤسس عثمان” حول حياة عثمان بن أرطغرل الذي ولد في 1258 للميلاد، وتولى مقاليد الأمور بعد أبيه أرطغرل الذي توفي عام 1280 للميلاد ؛ حيث يعتبر من أذكى أبناء أرطغرل، وهو مؤسس الدولة العثمانية وأول سلاطينها.