تراند اليوم : طبيب فلسطيني يحقق رقما قياسيا باجراء ألف عملية قلب مفتوح

وكالات / الخليج 365

تمكن البروفيسور نزار حجة، استشاري ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال وتشوّهات القلب الخلقية في مستشفى المقاصد الخيرية في تسجيل رقم قياسي في إجراء العمليات النوعية والخطيرة في جراحة القلب، إذ أجرى أكثر من ألف عملية في أقل من 4 سنوات.

يقول د. حجة، إن أقل عملية كانت تستغرق معه ما بين (3-4) ساعات، وبعضها يطول لمدة 9 ساعات، فهو يجري عملية واحدة أو عمليتين في اليوم. وفق وطن للانباء

البروفيسور حجة عمل في المستشفيات الألمانية لمدة 25 عاماً، وعاد للوطن عام 2013 ليبدأ في تدريب الأطباء الفلسطينيين على عمليات القلب، حيث يوضح أنه بدأ برفقة الأطباء بإجراء العمليات المتوسطة في السنة الأولى من عودته لفلسطين، ثم انتقل لإجراء العمليات الصعبة والخطيرة في العام التالي، ثم بدأ بإجراء العمليات النوعية بعد 3 أعوام.

ويشير إلى أن 95% من العمليات التي أجراها كانت مختصة في القلب المفتوح للأطفال، أما النسبة المتبقية فكانت لحالات أجرت عمليات قلب سابقة وتعاني من عيوب خلقية. معتبراً أن جميع العمليات التي أجريت كانت بمثابة إنقاذ حياة.

ويوضح البروفيسور حجة أن عملية قلب الأطفال تعتبر عملية طارئة يجب إجراءها خلال فترة زمنية معينة، وإلا سيتعرض الطفل لمضاعفات قد تؤدي إلى فشل في عضلة القلب. مشيراً إلى أنه في حال تأخر ذوو الطفل عن تشخيص مرضه يتم إجراء العملية فوراً.

ويبيّن أن الأطباء الفلسطينيين يتمتعون بكفاءات عالية جداً في كافة التخصصات، لكنهم بحاجة لإدارة صحيحة.

ومن بين العمليات النوعية التي أجراها الطاقم الطبي برئاسة د. حجة، نجح الطاقم قبل عامين بإتمام عمليتين جراحيتين لإصلاح عيب خلقي بالقلب لطفلين خُلقا بحالة مرضية نادرة، تعرف باسم "متلازمة القلب الأيسر الناقص التنسج"، وهي حالة يكون فيها الجزء الأيسر من القلب غير مكتمل النمو، حيث تكللت العمليتان بالنجاح ودون مضاعفات.