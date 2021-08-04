الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي بالأبيض: صرت شم ريحة وجع

في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت التجاري في الرابع من آب – أغسطس، بدأ نجوم لبنان خصوصًا الذين أصيبوا بضرر كبير في منازلهم باستحضار ذلك المشهد والتفجير الذي دمر بيروت كلها وأصابها بالصميم.

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هيفا_وهبي كانت من بين الناس الذين فقدوا منازلهم ودمرت كليًا لكنها أعادت بناء ما تهدّم في بيتها الذي اشترته بعرق جبينها دون الاعتماد على أحدٍ ولم ترثه عن والدتها او والدها، ومن المعروف أنها لم تكن غنية بل فقيرة وعاشت في دار الأيتام.

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نشرت صورة لها من أمام مرفأ بيروت، وارتدت فستانًا أبيض طويلًا رمزًا للسلام، وكتبت:

(اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يا لبنان إتغير المنظر الي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة و شوف بيروت الحلوة ،شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة!، هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار)