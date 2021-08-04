تراند اليوم : ارطغرل 120 : ارطغرل 120 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الرابع الحلقة 120 : المغول يأخذون غندوز رهينة وظهور المتمرد بابا عشق

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 120 مترجم FULL HD 720p موقع النور الموسم 4 الرابع الحلقة 29 السابعة والعشرون Diriliş Ertuğrul 120. Bölüm مترجم قيامة ارطغرل الحلقة 120 مترجم من الجزء 4 ،وفي أحداث ارطغرل 120 يأخذ المغول إبن ارطغرل إبنه غندوز رهينة لضمان تلبية ارطغرل لمطالبه وبقاءه تابعاً لخان اوغادي، ويوافق ارطغرل على ذلك لحين تحقيق خطته التي رسمها مع السلطان غياث الدين بهدف وقف التمدد المغولي في الشرق وتحويله نحو اوروبا ورسيا.

ومع إصدار الخان اوغادي بالقبض على مخالفين أوامره من الذين يعتدون على الدولة السلوجقية، يتأمر عليه بعض المغول من الذين في الدائرة المحيطة به ويتم قتله، ويظهر هنا المتمرد على السلطان غياث الدين بابا عشق.

وفيما كان غياث الدين كيخسرو يستعد لخطر المغول القادم من خارج الحدود، تتعرض سلطته إلى خطر كبير من الداخل عبر ما يعرف بتمرد الباباي. ويقود هذا التمرد رجل دين يدعى بابا عشق وهو ذو شخصية أثرت وسط تركمان الأناضول، ويلعب رجال الدين دور مهم في تحويل قسم كبير من سكان الأناضول إلى الإسلام،وقد حاولت الطبقة السلجوقية العسكرية الحيلولة دون غزو القبائل التركية للمناطق التي يسكنها المزارعين ومضايقة الدول المسيحية المجاورة، مما دفع التركمان إلى الأراضي الهامشية والمناطق الجبلية ومعظمها على الحدود.

ويكون بابا عشق واحداً من الزعماء الدينيين، لكن خلافا لأسلافه، لم يكن تأثيره محدوداً على مجموعات صغيرة من القبائل، وتصل سلطة بابا عشق للأغلبية الساحقة لسكان التركمان في الاناضول. فيبدأت الثورة في المناطق الحدودية النائية في مناطق شرق جبال طوروس، وسرعان ما انتشرت بسرعة شمالا في منطقة أماسيا. ويدمر جيش السلاجقة في مالطية وأماسيا. وينتشر التمرد في قلب الأناضول في مدن كايسيري وسبسطية وتوكات والتي تصبح تحت سيطرة بابا عشق وتدعمه. وعلى الرغم من مقتل بابا عشق إلى أن التركمان يتابعون تمردهم ضد سلطة السلاجقة.